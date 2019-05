Hengstlage /Ahlhorn Der Name bleibt, aber der Veranstaltungsort ist gleichwohl neu. Das „Mittelalterlich Marktgetümmel zu Ahlhorn“ wird zu Pfingsten erstmals auf dem Heide-Sportplatz in Hengstlage für eine Zeitreise in die Welt der Burgen und Klöster, der Ritter und Könige sorgen. Ein rotes Plakat an der Zufahrtsstraße, der alten B 69/heutige L 870, weist den Weg zum Veranstaltungsgelände am Hengstlager Weg 6. Auf dem Gelände von rund 1,4 Hektar werden zu Pfingsten die Mittelalterfreunde aus Nah und Fern zu finden sein. Von Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, geht das bunte Treiben zu Pfingsten.

An dem erfolgreichen Konzept aus Ahlhorn, bisher auf dem Reitgelände Am Lemsen beheimatet, wird sich nichts ändern, versichern die Organisatoren Sascha Hein, Mer Le, Schottenpeter und Peter Jebing.

Viele Musiker und Gruppen haben ihr Kommen zugesagt und dürften dafür sorgen, dass sich die Gäste zurückversetzt fühlen in jene mittelalterliche Welt. Ihr Reiz ist bis heute ungebrochen. Gruppen wie Narrenbart, Amo, Rent-a-Barde, Shadows Corner und am Sonntag Forum Pokina werden für die musikalische Unterhaltung sorgen. Oft ist das auch mit großem Spaß verbunden.

Viele Aktionen werden natürlich für die jüngsten Gäste angeboten. Auf die Kinder wartet zum Beispiel der Drachendruide und eine Bogenbahn.

In den Heerlagern werden die damals üblichen Arbeiten und Handarbeiten zu entdecken sein. Händler zeigen Schmiedearbeiten, Bogenbau und vieles mehr. Das alles geschieht in und vor den Zelten, in denen die Teilnehmer oft auch die drei Tage in Hengstlage verbringen werden.

Ebenso wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Bier, Met, Whisky, Wein und alkoholfreie Getränke sind ebenso auf den Markt in Hengstlage zu finden wie eine Bäckerei, Eisstand und vieles mehr, darunter auch Grillleckereien, wie sie schon das Mittelalter kannte. An Gaumengenüssen wird es also nicht mangeln, versprechen die Veranstalter.

Einer der Gründe für den Umzug war ganz neuzeitlicher Natur: Die Parkplatzsituation beim bisherigen Gelände war sehr beengt. In Hengstlage werden Parkplätze unmittelbar am Gelände reichlich vorhanden sein, so Peter Jebing. Aus der Gemeinde Großenkneten und umzu sei das Gelände aus allen Richtungen auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Ab Sage und Wardenburg, aus Richtung Autobahn 29 kommend, wird der Weg nach Hengstlage ausgeschildert sein.

Für den Mittelaltermarkt in Hengstlage gelten folgende Öffnungszeiten:

• Samstag, 8. Juni: 10 bis 22 Uhr. Eine Feuershow gibt es ab ca. 21 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit

• Sonntag, 9. Juni, 11 bis 22 Uhr: Feuershow wiederum ab ca. 21 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit

• Montag, 10. Juni, 10 bis 18 Uhr