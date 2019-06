Hengstlage Matthias von Metzenhausen ist aus dem Frankenland in den Nordwesten gereist, um am „Mittelalterlich Marktgetümmel zu Ahlhorn“ teilzunehmen. Er hat sich über Pfingsten dem Heerlager eines Adeligen angeschlossen. Zu seinen Aufgabe gehört die Fertigung eines Kettenhemdes. „Ein Ringpanzerhemd wiegt zwischen 16 und 20 Kilogramm“, erzählt Matthias Hauenschild, so sein bürgerlicher Name, während er einem Ritter in seine Rüstung hilft.

Auch Wissensvermittlung

Für Hauenschild ist der Mittelaltermarkt in Hengstlage nicht nur Hobby, sondern auch Wissensvermittlung. „Das ist mir wichtig“, sagt der Grundschullehrer. „Das Mittelalter war nicht nur düster.“ Seit 17 Jahren taucht er regelmäßig mit seinen Schülern in die Zeit zwischen dem sechsten und 15. Jahrhundert ein; vor drei Jahren stieg er selbst in das Hobby ein. Eine Ritterrüstung nennt er sein Eigen.

25 Stände aufgebaut

Ritter, Adelsfrauen, Mägde, Barden, Handwerker: Die unterschiedlichsten Spielleuten präsentieren sich über Pfingsten auf dem Gelände des Radfahrervereins Hengstlage. „Wir sind 200 Personen mit 25 Ständen“, berichtet Schotten-Peter (Peter Lapatke aus Gesmold) , der eine Taverne betreibt. Er ist neben Peter Jebing, Merle Hausmann und Sascha Hein einer der Organisatoren des Mittelaltermarktes. „Ein Teil der Aktiven ist erstmals hier, ein anderer war schon mehrmals dabei“, erklärt Lapatke. Der Zuspruch sei gut. Es hätte 80 bis 90 Bewerbungen für den Mittelaltermarkt gegeben.

Er lobt den neuen Platz in Hengstlage. „Er ist quadratisch und von Bäumen umsäumt. Hier lässt sich der Markt schöner aufbauen – und jedes Jahr anders.“ In Ahlhorn, wo die ersten fünf Mittelaltermärkte über die Bühne gingen, sei das Gelände L-förmig und die Möglichkeiten seien eingeschränkt.

Peter Jebing berichtet von einem weiteren Grund, den Ort zu wechseln: die Parkplatzsituation. Auf einer Wiese nahe des Platzes in Hengstlage fänden deutlich mehr Autos Platz. Jedoch müsse für nächstes Jahr noch über eine bessere Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge nachgedacht werden.

Andere Spielleute loben auch den Platz wegen der ihn umgebenden Bäume und die gute Organisation des Lagers, stören sich aber nachts am Lärm von der direkt angrenzenden Autobahn 29.

„Wir Spielleute grüßen Ahlhorn“, ruft ein Dudelsackspieler dem Publikum zu. Er gehört zur Gruppe „Forum Porcina“ aus Osnabrück. Sie spielen keltische Lieder, in diesem Fall einen Reigentanz aus der Bretagne. „Die Mittelalterleute sind eine große Familie“, umschreibt Schotten-Peter seine Gefühle. Der Zusammenhalt sei groß. Ihm gefielen besonders die Momente, wenn am Abend der gesamte Markt beleuchtet sei.

Doch schon vor der Feuershow in der Dunkelheit bekommen die Besucher allerlei geboten. Da schlagen sich Ritter mit ihren Schwertern. Adelige ziehen mit Pferd und Karren über den Markt, Musik gibt es an verschiedenen Ecken, Schattenplätze werden in mehreren Lagern angeboten, um zum Beispiel mit Barbara und Barbara zu plaudern – die eine strickt, die andere stickt. Gegenüber gibt auch Freifrau Dagmar zu Brux (Dagmar Raasch) Auskunft über ihre Stoffe. „Wir haben die Kleidung selbst genäht – aus Wolle, Leinen und Seide.“ Auch ein Teil der Möbel sei selbst gebaut, um die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts darzustellen. „Wir Getreuen der Siegesburg kommen seit Jahren aus dem Raum Neumünster hierher und sind gern hier“, meint Dagmar Raasch.

