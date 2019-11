Holle /Wüsting Er ist schon ein besonderer Platz, der Friedhof bei der St. Dionysius-Kirche in Holle. Rund um das alte Gotteshaus, das 1277 auf dem Holler Sandberg errichtet wurde, findet sich auch der alte Teil des Friedhofs. Seit vielen hundert Jahren werden auf dem leicht abschüssigen Gelände rund um die Kirche die Menschen aus der Region beerdigt. Hier, im historischen Teil, gibt es viele seit Jahren genutzte Familiengräber. Aus jüngerer Zeit stammt der Friedhofsteil am Fuße des Sandbergs. Dort gibt es neben den traditionellen Grabstellen auch ein Gemeinschaftsgrab und seit kurzem auch ein Baumgrab, nur für Urnenbestattungen.

Die Friedhofsgebühren in Holle sind in einer Satzung festgelegt. Ein Wahlgrab (Nutzungsrecht 30 Jahre) kostet einmalig 1520 Euro. Das Urnenwahlgrab (30 Jahre) ist mit 1140 Euro veranschlagt. Das Reihengrab für 25 Jahre kostet 1270 Euro, das Gemeinschaftsreihengrab für Sargbestattungen (25 Jahre) wird mit 1400 Euro berechnet, das Baumreihengrab (25 Jahre) und das Gemeinschaftsreihengrab für Urnen kosten jeweils 1190 Euro, das Baumwahlgrab für Urnen (30 Jahre) 1780 Euro.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Holle-Wüsting, die für den Betrieb des Friedhofs zuständig ist, hat sich in den vergangenen Jahren den Veränderungen in der Bestattungskultur angepasst. Vor allem ist es wohl der Wunsch, mit der Grabpflege seine Angehörigen nicht zu belasten, der die Zahl der Urnenbegräbnisse zunehmen lässt. Dafür gibt es in Holle die klassischen, eingefassten Urnengräber mit Grabstein, aber auch das Baumgrab unter einer Rasenfläche, wo die Namen mit einer Plakette auf einer Stelle angebracht werden können.

Die Gemeinschaftsgrabanlage in Holle, ebenfalls unter Rasen, wo keine Pflege durch die Angehörigen nötig ist, bietet zudem die Möglichkeit, nicht nur der Urnen- sondern auch der Erdbestattung, wie Pastor Udo Dreyer bei einem Gang über den Friedhof erklärt. Hier können die Namen auf einen Gedenkstein graviert werden. „Es ist wichtig, dass die Namen zu lesen sind“, sagt der Pastor.

Es sind also alle Möglichkeiten gegeben, hier in Holle eine würdevolle letzte Ruhestätte zu finden. Auf einem Areal, das durch seine besondere Lage wirklich Frieden und Ruhe ausstrahlt. „Wir haben einen besonders schönen Friedhof in Holle, um den uns viele beneiden“, sagt Pastor Udo Dreyer.

Und diesen Friedhof möchte die Kirchengemeinde auch noch lange in Betrieb halten. Die Rahmenbedingungen allerdings sind zurzeit nicht so rosig. Der Friedhof muss kostendeckend betrieben werden. Die Kirchengemeinde darf aus ihren allgemeinen Mitteln kein Geld zuschießen. Und das bereitet zunehmend Probleme.

Für die Pflege werden laut Dreyer jährlich mittlerweile um die 14 000 Euro ausgegeben, nicht zuletzt bedingt durch den erhöhten Arbeitsaufwand, den die Hanglage und die vielen Bäume verursachen. Hinzu kommen zusätzliche Verwaltungskosten, die die Kirchengemeinde früher nicht zu tragen hatte. Das Geld kommt nicht mehr herein durch die jährlichen Einnahmen, denn die Zahl der Bestattungen in Holle ist rückläufig. 2018 waren es noch 18 Beerdigungen, in diesem Jahr waren es bisher acht Beisetzungen.

Laut Pastor Dreyer hat es vor einiger Zeit ein Gespräch mit der politischen Gemeinde Hude gegeben. Die Gemeinde habe sich leider gegen regelmäßige Zuschüsse ausgesprochen, so Dreyer. Die Kirchengemeinde muss das allein hinkriegen, ohne ins dauerhafte finanzielle Defizit zu rutschen. Erst vor zwei Jahren habe man die Gebühren erhöht und sei „gefühlt“ damit schon hoch, so der Pastor. Für den Kirchenrat komme deshalb eine weitere Erhöhung derzeit auch nicht infrage.

Um bei den laufenden Kosten zu sparen, gibt es deshalb jetzt die Idee, die professionelle Pflege durch ehrenamtliche Pflege zu ergänzen. „Vielleicht findet sich ja eine Rentnertruppe, die dazu Lust hat“, so die Hoffnung von Pastor Dreyer und dem Friedhofsbeauftragten des Kirchenrates, Gerold Heinemann. Gesucht werden Helferinnen und Helfer, die bereit sind, ein paar Stunden ihrer Freizeit zu opfern. Einige Kirchenälteste hätten bereits erklärt, dass sie mitmachen würden, aber das reiche noch nicht aus.

Friedhofsbeauftragter Gerold Heinemann koordiniert die Arbeitseinsätze der Freiwilligen und freut sich über viele Helferinnen und Helfer, die sich bei ihm melden unter der Rufnummer 04484/548.

Auch Pastor Udo Dreyer, Telefon 044834/359, freut sich über jede helfende Hand und beantwortet gerne weitere Fragen.