Hude Der König hat Langeweile. Deshalb bittet er seinen Zeremonienmeister, ein Fest auf der Burg zu veranstalten. Eine illustre Gästeschar macht dem Monarchen ihre Aufwartung. Und darunter ist auch eine Abordnung aus der „Grafschaft Hude“: Der rote Lesekobold Hudefix reist gleich mit fünf Mönchen in seiner Begleitung an. Und die können auch noch prima Gitarre spielen. Hudefix aber hat noch eine ganz andere Eigenschaft: Als Kobold kann er Dinge sehen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Und so klärt sich dann auch auf, warum es so merkwürdige, zunächst unerklärliche Zwischenfälle auf der Burg gibt . . .

Die Geschichte „Hudefix und das Burggespenst“, nach einer Idee von Peter Schlöndorff, steht in diesem Jahr bei den beliebten Fantasie- und Märchentagen in der Peter-Ustinov-Schule am Vielstedter Kirchweg im Blickpunkt. Und die Geschichte wird dieses Mal nicht nur gelesen und pantomimisch dargestellt, sondern von 26 Schülerinnen und Schülern der 6a als Theaterstück aufgeführt. Unter der Regie von Klassenlehrer Jan Mattenheimer wird dafür intensiv geprobt.

Die Zuschauer sind bei den Aufführungen mittendrin, fühlen sich dabei wie im Märchenland. Denn das gesamte Forum der Schule hat sich in ein Schloss verwandelt. Eine tolle Kulisse mit Wow-Effekt wurde von den Ehrenamtlichen des Vereins geschaffen.

Mit einem tollen Programm von Kindern für Kinder wartet der Verein auch dieses Mal auf. Geöffnet sind die 15. Fantasie- und Märchentage am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren sind herzlich eingeladen, mit ihren erwachsenen Begleitern in diese Märchenwelt einzutauchen. Nicht nur die tolle Kulisse ist selbst gemacht, sondern auch alle Kostüme wurden selbst genäht, erzählt der Vereinsvorsitzende Stephan Kürten.

Und er schwärmt von der tollen Zusammenarbeit mit der Schule, die diesmal nicht nur ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sondern auch die jungen Schauspieler.

Toll findet Stephan Kürten auch, wie sehr sich ältere Schülerinnen und Schüler für das interessieren, was da im Forum passiert. „In den Pausen schaut immer mal jemand herein und fragt, ob er helfen kann“, berichtete Kürten.

Neben den Aufführungen gibt es einen fantasievollen Spieleparcours, Schminken und Basteln. Ein Luftballonmodellierer kommt. Der Flur und die Mensa werden sich in eine Winter- und Burgenlandschaft mit verschiedenen Ständen verwandeln. Es gibt Waffeln und Selbstgebackenes sowie warme und kalte Getränke.

Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt. Die Kinder haben freien Eintritt. Das hat Tradition. Für bestimmte Aktionen ist ein Obolus in Taler-Währung zu bezahlen. Taler im Gegenwert von einem Euro können vor Ort erworben werden.

Inzwischen hat sich in der Region herumgesprochen, dass bei den Huder Fantasie- und Märchentagen ein sehr spannendes Programm geboten wird. Die Organisatoren rechnen deshalb wieder mit großem Andrang.

Bevor die Schloss-Kulisse, die 140 Zuschauern Platz bietet, wieder abgebaut wird, gibt es am Mittwoch, Donnerstag und Freitag der kommenden Woche Sondervorstellungen für die Grundschule Süd und die katholische Schule sowie auch für die Förderschule, erzählte Stephan Kürten.