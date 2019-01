Hude Nach acht Jahren ist die Zeit des Abschieds gekommen – der Huder Pastor Michael Lupas zieht weiter. Ein letztes Mal predigt der 55-Jährige am Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr bei einem musikalischen Abendgottesdienst mit drei Chören in der St.-Marien-Kirche und verabschiedet sich dabei von der evangelischen Gemeinde. Seine neue Stelle tritt er zum 1. Februar in Ludwigshafen an. Die Suche nach einem Nachfolger für die Gemeinde hat bereits begonnen.

Letzter Abendgottesdienst Zu einem Abschiedsgottesdienst lädt Pastor Michael Lupas am Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr in die St.-Elisabeth-Kirche ein. Dabei sind Kreispfarrer Bertram Althausen und Pastor Rainer Backenköhler.

Bei den Huderinnen und Hudern gilt Pastor Lupas, der seit dem Jahr 2010 im Amt war, als sehr beliebt. Auch er habe sich in der Gemeinde immer wohl gefühlt, berichtet der Geistliche. „Mir hat hier besonders die Offenheit der Menschen gefallen. Ich habe immer sehr viel zurückbekommen“, sagt der dreifache Familienvater. Deshalb falle ihm der Abschied schwer, er wolle aber ein neues Kapitel aufschlagen. In die Pfalz zieht es ihn der Liebe wegen. Seine Lebensgefährtin ist Trauerbegleiterin in Mannheim.

Sein Vikariat, die Ausbildungszeit zum evangelischen Pastor, hatte Lupas in Westerstede abgelegt. Zuvor war er nach seinem Examen drei Jahre lang in Hamburg als Heilerzieher beschäftigt gewesen. „Diese wichtige Zeit hat mich sehr geerdet“, sagt er. Gerade die Arbeit mit Menschen mit Behinderung habe ihn „im Leben ankommen lassen“. Diese Erfahrungen würden bei der täglichen Kirchenarbeit sehr wertvoll sein.

Seinen letzten Gottesdienst „in einer der schönsten Kirchen, in der ich je singen, schweigen, predigen und zuhören durfte“ möchte Lupas genießen. „Ich danke für das Vertrauen der Menschen in Hude und die vielen Begegnungen, die mich immer begleiten werden“, sagt der 55-Jährige zum Abschied.