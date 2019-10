Hude /Berne Am Donnerstag, 31. Oktober, ist das Fest der Geister und Monster: Halloween. Was zu diesem Fest nicht fehlen darf, ist ein Kürbis vor der Haustür mit fiesem Gesicht. Das finden auch die Leserinnen und Leser der NWZ. Einige haben sich an dem Aufruf, Bilder von ihren Kürbisschnitzereien zuzuschicken, beteiligt. Eine Auswahl ist auf dieser Seite zu finden.

In der Familie Brödje aus Hude ist es bereits zu einer Tradition geworden, dass alle gemeinsam Kürbisse zu Halloween schnitzen. Neben Katharina, Jan-Patrick und Daniela Brödje gehört dazu auch die vierjährige Ida. Waren es zum Anfang eher einfache Schnitzereien, sind diese immer ausgefallener geworden. So kann es dann auch mal dazu kommen, dass ein Schwarzangler, oder auch Tiefseeteufel genannt, vor der Haustür der Familie Brödje steht und die Besucher mit einem breiten Grinsen empfängt. Ob da nicht vielleicht eine Warnung sinnvoll ist, wie zum Beispiel ein Schild mit dem Hinweis: „Vorsicht Tiefseeteufel!“.

Auch die 38-jährige Dagmar Schwarting aus Köterende, Gemeinde Berne, hat sich ein Messer geschnappt und ein bisschen geschnippelt. Zwar hat es etwas länger gedauert, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Neben einem großen Kürbis, der einen kleinen zwischen seinen Zähnen hält, ist sie das Kürbisschnitzen auch mal auf eine andere Art und Weise angegangen. Herausgekommen ist ein kleines Kunstwerk mit einem schaurig-schönen Spukschloss und der Schrift „Happy Halloween“. Besonders nachts kommt die Schnitzerei schön heraus. Die zwei Exemplare belegten bei der Kürbis-Woche im Arboretum auch den ersten und zweiten Platz um die schönsten Kürbisschnitzereien.

Das diese Schnitzarbeiten gar nicht so einfach sind, wie manche denken, musste sich auch unser Volontär in der Huder Redaktion eingestehen. Am Wochenende hat er sich auch an einem klassischen Halloween-Kürbis versucht. So gekonnt, wie es unsere Leserinnen und Leser vorgemacht haben, war das Ergebnis dann aber nicht. Eher schlicht und klassisch ist die Kürbis-Fratze am Ende geworden. Aber für das erste Mal, gar nicht mal so schlecht. Und in der Nacht, mit einer schönen Kerze im Innern, macht auch dieser Kürbis etwas her.

Mit diesen schaurig schönen Kunstwerken vor den Türen kann Halloween auf jeden Fall kommen.