Hude Der süße Geruch von Popcorn zieht durch den Raum. Leise knuspern die Kinder die Süßigkeit. Sie haben es sich auf Kissen auf dem Fußboden bequem gemacht und blicken gespannt auf die Leinwand. Alles ist dunkel. Nur der Schein des ratternden Dia-Projektors dringt durch den Raum der Huder Gemeindebibliothek.

Eine Atmosphäre wie im Kino erzeugt Büchereileiterin Anja Janzen, wenn sie zum „Bilderbuchkino“ einlädt. Seit November wird das Kino regelmäßig angeboten. Knapp 17 Kinder sind dieses Mal der Einladung gefolgt. Vor Weihnachten waren es 45 Kinder mit Eltern zu einer Geschichte von „Pettersson und Findus“, erzählt Janzen.

Für jedes Kind gibt es vor Veranstaltungsbeginn einen Gutschein. Wenn sie den einlösen, bekommen sie in einem bunten Plastikbecher eine kleine Portion Popcorn. Dann setzten sie sich, und es geht los.

Anja Janzen schaltet die kleine Lampe an, die sie an das Bilderbuch geklemmt hat und beginnt zu lesen. Dieses Mal erzählt sie die Geschichte von Gerda und Kai. Die beiden Kinderfiguren kommen in dem Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans-Christian Andersen vor.

Klack. Das zweite Dia-Bild erscheint. Es gibt auf dem bunten Bild auf der Leinwand für die Kinder viel zu entdecken. Währenddessen lauschen sie der Bücherei-Leiterin. Schön langsam und konzentriert trägt sie die Geschichte vor. Mit krächziger Stimme liest sie den Text des Raben vor. Die Kinder lachen. Es gefällt ihnen, wenn die Büchereileiterin ihre Stimme verstellt. Sie sind begeistert.

Die zweijährige Martha und ihre Oma kommen regelmäßig her. „Das ist gerade in der dunklen Jahreszeit schön“, sagt die Oma. Sie lässt sich gern von den Büchern für das Vorlesen für die Enkelin inspirieren.

Der nächste Termin für das Bilderbuchkino ist am 7. Februar. Dann liest Anja Janzen „Na klar, Lotta kann Radfahren“ von Astrid Lindgren vor. Und es gibt natürlich wieder Bilder dazu und Popcorn zum Knabbern. Der Eintritt ist frei.