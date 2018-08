Hude Fünf Tage lang haben sie die Eichenstämme bearbeitet mit Säge, Beitel, Feile und anderen Werkzeugen. Nach und nach nahmen die Skulpturen der fünf beteiligten Künstler Formen an. Am Freitag gab’s dann noch den Feinschliff. Die Faszination der Bildhauerei konnten Interessierte an den vergangenen fünf Tagen in Hude live miterleben.

An diesem Samstag, 18. August, werden von 15 bis 17 Uhr die Skulpturen, die während des einwöchigen Bildhauer-Symposions im Klosterort entstanden sind, präsentiert. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen an den Vielstedter Kirchweg 1.

Es war wieder eine spannende Woche, dieses Mal an einem neuen Standort beim Vereinsheim des Luftsportvereins, weil der Rathauspark nicht zur Verfügung stand.

Schade war, dass nach den unendlich vielen Wochen Sonnenschein das Wetter in dieser Woche dann doch den einen oder anderen Schauer brachte. „Dabei sind wir immer alle brav gewesen“, nahm es Thorsten Schütt mit Humor. Er hat das 9. Huder Bildhauer-Symposion als künstlerischer Leiter für die Gemeinde organisiert. Das Symposion, das der Huder Bildhauer Wolf E. Schultz 1990 initiierte, findet alle drei Jahre im Klosterort statt.

Mit dabei sind in diesem Jahr neben Thorsten Schütt aus Horsten/Friedeburg die Bildhauer Andres Klimbacher aus St. Veit/Österreich, Martina Kreitmeier aus Altfraunhofen/Bayern, Volker Sesselmann aus Steinach in Thüringen und Michel Renaud aus Freville/Frankreich.

Die Skulpturen, die bei dem Symposion entstanden sind, sind auch käuflich zu erwerben. Erste Interessenten haben in den vergangenen Tagen schon vorbeigeschaut.