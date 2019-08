Hude /Bremerhaven Ein ganz besonderes Ereignis begleitet der Shanty Chor Hude. Er wurde zur Schiffstaufe der MS Amera nach Bremerhaven bestellt und durfte die festliche Zeremonie musikalisch begleiten. Mit 30 Sängern und sechs Musikern folgte der Chor der Einladung der Kreuzfahrtreederei Phoenix Reisen und der Touristik Erlebnis Bremerhaven GmbH.

Rund 800 Gäste, die um 19 Uhr in See stachen, genossen bei trockenen und sonnigen Wetter die Taufe und den Gesang der Huder. Gut platziert war er Chor neben der eleganten und geschmückten MS Amera das an diesem Nachmittag meistfotografierte Motiv.

„Viele Fotoapparate, Smartphones, Kameras und Fernsehteams schwirrten um uns herum“, berichtet Pressewartin Birgit Kempermann. „Die Passagiere waren in bester Urlaubslaune. Sie klatschten, sangen und schunkelten fleißig mit und kauften als Andenken auch gerne unsere Musik-CD“.

Der Shanty Chor genoss die gute Stimmung, den Applaus der Zuschauer, der Crew und auch die lobenden Worte des Phoenix Reisen-Direktors Michael Schulze, der gerne für ein gemeinsames Gruppenfoto zur Verfügung stand. Auch der bekannte Phoenix-Kapitän Morten Hansen aus der TV Serie „Verrückt nach Meer“ ließ es sich nicht nehmen, die Huder Shantysänger kennenzulernen. Gerne stellte er sich in den Chor und sang bei „Der Käp´tn, der Stürmann, der Bootsmann und ich“ begeistert mit.

Chorleiter Reinhold Husemann hatte wie immer ein gutes Händchen bei der Liederauswahl, und so waren die Huder mit den schönsten und bekanntesten Seemannsliedern gut aufgestellt.

Auf der Rückreise im Bus lobte Vorsitzender Peter Christmann den erfolgreichen Tag und bedankte sich bei seiner großen Mannschaft und bei Managerin Birgit Kempermann, die diese Schiffstaufe hervorragend organisiert hatte.

Mit im Bus war auch Pastor Udo Dreyer aus Wüsting, der als geladener Gast und bekannter Seelsorger der Phönix Kreuzfahrtschiffe mit dabei war. Auch für ihn ist so eine feierliche Taufzeremonie nicht alltäglich. So wird der Tag für alle eine schöne Erinnerung bleiben.