Hude Ein Familienfest der besonderen Art ist am Sonntagnachmittag in Hude über die Bühne gegangen. Entlang der Parkstraße kamen die Menschen zusammen, um gemeinsam das Bürgerfest zu feiern – und das bei bestem Wetter.

Von Ponyreiten über maritime Klänge vom Shanty-Chor bis hin zum Flohmarkt – für die ganze Familie war am Sonntag etwas dabei. Die hiesigen Vereine, Verbände und Organisationen ließen es sich nicht nehmen, während des Bürgerfestes ihre Arbeit vorzustellen. So konnten beispielsweise am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Kinder einen „Brand“ löschen. Mit dem Wasserstrahl zielten sie auf eine Wand. Auch eine Hüpfburg und das Ponyreiten erfreuten sich vor allem bei den kleinen Besuchern großer Beliebtheit.

An den zahlreichen Flohmarktständen wurde zudem unermüdlich gehandelt und gefeilscht. „Wir sind seit 7.30 Uhr hier, um unsere Sachen zu verkaufen. Zwischendrin schauen wir uns aber natürlich immer wieder selbst auf dem Bürgerfest um“, erzählten Jonas (12) und Ole (13) an ihrem Verkaufsstand an der Parkstraße.

Außerdem wurde auch musikalisch einiges geboten: Am Sonntagnachmittag sorgten unter anderem der Stedinger Shanty-Chor aus Lemwerder und der Shanty-Chor Beckedorfer Schifferknoten für Sehnsucht nach der Ferne und dem Meer. Ebenfalls Musik von weit her präsentierte die Gruppe Kuku, die auf Trommeln afrikanische Rhythmen spielte.

Bereits am Samstagabend wurde das Huder Bürgerfest eröffnet. Die Hamburger Band „Die Junx“ lockte viele Besucher vor die Hauptbühne beim Eiscafé an der Parkstraße.

Mehr Bilder vom Huder Bürgerfest finden Sie online unter www.nwzonline.de/fotos