Hökermarkt und Entenrennen

Einen Höker-Markt organisiert der Lions-Club Oldenburger Geest am Bürgerfest-Sonntag, 9. September. Im Garten von Familie Lencer an der Parkstraße werden ab 10 Uhr gut erhalten gebrauchte Räder für den guten Zweck verkauft. Mehr als zwanzig gespendete Zweiräder werden angeboten. Der Erlös, den der Lions-Club erzielt, kommt Kindern in Not und ihren Familien im Landkreis Oldenburg zu Gute. Die Lions nehmen dieses Mal auch D-Mark.

Das Entenrennen des Rotry-Clubs Hude-Oldenburg findet am Bürgerfestsonntag, 9. September, 17 Uhr, auf der Berne (Huder Bach) beim Naturbad statt. Der Erlös ist wiederum für die Kinder- und Jugendhilfe der Diakonie (Lindenhof Hude) bestimmt. Startnummern gibt es für 5 Euro auf dem Bürgerfest sowie im Vorverkauf bei folgenden Stellen: Buchhandlung Lesen & Mehr, E-Center, Elektro Voigt, Möbelhaus Backhus, Rose Optik und Tabak Wessel in Hude.