Hude Nichts ging mehr im Kulturhof Hude am Samstagabend. Allerdings im positiven Sinne, denn die dritte Veranstaltung „Jazz und Wein“ der Bürgerstiftung Hude war mit 180 Gästen restlos ausverkauft. Für Vorsitzende Gerburg Schaller und das Stiftungsteam eine tolle Bestätigung ihrer Arbeit.

„Hatten wir beim ersten ,Jazz und Wein‘ 120 Gäste, wurden es dann beim zweiten Mal schon 150 und nun 180“, freute sich die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Hude bei der Begrüßung.

Mit der Huder Formation „easy2listen“ stand die gleiche Band wie im Vorjahr auf der Bühne. Auch hier setzte die Stiftung auf Bewährtes. Mit ihrer Jazz und Lounge-Musik im handgemachten Chill-out-Sound trafen Joe Barnickel am Piano, Matthias Wilkens auf dem Saxofon, Martin Voss am Bass und Sängerin Emi Adomakoh auch diesmal wieder den Nerv des Publikums. Garant dafür waren auch Überraschungsgäste wie Maximilian Suhr am Schlagzeug und die Sängerin Theresa Diemer.

Sitzplätze gab es nur wenige. Das war gewollt, denn ein „Sitzkonzert“ wollte die Stiftung nicht anbieten. Deshalb fanden die Besucherinnen und Besucher Platz an Stehtischen. Bei einer frischgebackenen Brezel oder einem guten Tropfen an der Theke ließ es sich bestens aushalten zur einfühlsamen Musik der Huder Band.

Und, wer genau in die Runde schaute, der konnte viele Wiederholungstäter finden. Sie bekamen übrigens beim Vorlegen der Eintrittskarte aus dem Vorjahr einen Ein-Euro-Rabatt auf den Eintritt.

Nach Abzug aller Kosten will die Bürgerstiftung auch wie im Vorjahr den Erlös des Abends für den guten Zweck verwenden. „Im Vorjahr haben wir mehre soziale Projekte bedacht. Auch diesmal werden wir wieder eine Spende für den guten Zweck machen. Wofür, dass ist noch nicht abgesprochen“, sagte Gerburg Schaller.

Letztendlich war das an diesem Abend auch nicht das Thema. Bei guter Musik in netter Runde mitzuswingen oder in den Pausen einen Klönschnack mit den Tischnachbarn zu halten, stand eindeutig im Vordergrund. Unter diesen Vorzeichen verging der Abend dann auch schon fast ein Stück zu schnell vorbei.

Für die Huder Bürgerstiftung war die große Resonanz das Zeichen, auch eine vierte Auflage von „Jazz und Wein“ für den guten Zweck auf die Beine zu stellen.