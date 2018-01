Hude Der Anblick im Forum der Peter-Ustinov-Schule in Hude war imposant. 150 Sängerinnen und Sänger nahmen am Sonnabendvormittag am Gospel-Workshop teil. Eingeladen hatte dazu der Huder Gospelchor „HuGos“, der sein 15-jähriges Bestehen feiert.

„Aus diesem Anlass haben wir uns überlegt, wie wir einen Tag anbieten können, der allen Gospelfreunden Spaß bereitet“, sagte dazu die Leiterin des Huder Chores, Uta Rose. Und dass das Singen generell eine Freude und Spaß ist, dürfte landläufig bekannt sein. Vor allem dann, wenn auch noch Gospels gesungen werden, die Lebensfreude, Vertrauen, Hoffnung und Spaß pur ausdrücken.

Damit der Workshop auch zum vollen Erfolg werden konnte, hatten Uta Rose und ihre Chorvertreter Miriam Schäfer aus Witten nach Hude eingeladen. Die studierte Singer-Songwriterin absolvierte ihr Studium zum „Bachelor of popular Music“ am ArtEZ Conservatorium in Enschede im Juni 2010.

Die Wittenerin ist als Sängerin und Gospelcoach in ganz Deutschland, aber auch im Ausland an der International School of Gospelmusic in Dänemark sowie auf Gospelreisen in New York, Chicago und in Frankreich, unterwegs.

In Witten ist sie die Gesanginstanz der „WorshipCafe Band“, und das stellte sie in Hude während des Workshops auch unter Beweis. Mit ihrem mitreißenden, oft kernigen Gesang und der Begleitung auf dem Keyboard riss sie die 150 Gospelsängerinnen und -sänger mit. „Fünf Lieder studieren wir heute ein“, sagte sie nicht ganz ohne Stolz. Darunter eigene, aber auch bekanntere. Dazu gehörte „Miracles“, ein Stück von der neuen CD Miriam Schäfers. Noch vor der Mittagspause wurde an dem Stück fleißig in den einzelnen Stimmlagen und als Gesamtchor geprobt.

„Das ist eben das Tolle an diesem Workshop. Das bringt uns allen nicht nur ein Stück professioneller Proben, sondern auch gleich fünf neue Gospelstücke, die wir dann alle in unser Repertoire aufnehmen können“, freute sich auch Uta Rose.

Mit „alle“ meinte sie nicht nur die Mitglieder des Huder Gospelchors. Rund ein Drittel gehörte den „HuGos“ an, wie die Sängerinnen und Sänger aus Hude gerne bezeichnet werden. „Die anderen Zweidrittel sind aus anderen Chören heute hier zum Workshop angereist, um sich fortzubilden und neue Impulse zu erfahren“, so die Chorleiterin.

Darunter auch Antonia und Frauke vom Oldenburger Voices-Chor. Mit dabei war aber auch Maren, die im Oldenburger Studentenchor der Evangelischen Studentengemeinde Oldenburg singt. Alle drei fanden den Workshop klasse und als ideales Forum, um mehr über das Gospelsingen und Stücke zu erfahren.

Am Abend stand für die Teilnehmer dann das Büffet zum Abschluss des Workshops bereit.

Eine Kostprobe der neuen Stücke werden die „HuGos“ übrigens am Sonnabend, 24. Februar, in Bremen-Oberneuland in der Kirche geben.