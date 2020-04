Corona: Kleine Lichter strahlen jetzt umso heller

Hude Ist Ihnen schon mal aufgefallen: Gerade in der Dunkelheit sieht man die kleinen Lichter besonders gut. Ein Glühwürmchen im Flutlicht? Nicht zu sehen. Ein Teelicht in der Sonne? Bedeutungslos. Aber wenn es finster ist, leuchtet das Glühwürmchen weit, wird das Teelicht zum Leuchtfeuer.

Das erinnert mich daran, was ich in der aktuellen Corona-Zeit erleben darf. Ist sie im übertragenen Sinne auch eine dunkle Zeit, plötzlich werden die kleinen Lichter wichtig. Da lächelt mich im Supermarkt die junge Frau freundlich an, als ich ihr Platz mache, damit sie unter Einhaltung des Mindestabstands an mir vorbei gehen kann. Ich treffe Jugendliche, die das „Goldene Blatt“ im Einkaufswagen haben. Nicht für sich sondern für die alte Frau in der Nachbarschaft. Es rufen mich Freunde an, die ich seit Monaten nicht mehr hörte, und erkundigen sich nach meiner Gesundheit. Kleine Lichter? Gewiss. Aber in diesen Tagen leuchten sie für mich sehr hell.

An diesem Ostersonntag werden wir ein weiteres kleines Licht entzünden: Das Licht der Osterkerze. Jedes Jahr feiern wir dies am dunklen Ostermorgen in der St.-Elisabeth-Kirche. Unter Gesängen tragen wir die brennende Osterkerze in die dunkle Kirche, und dann entzünden wir an ihr die Kerzen, die die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher in den Händen halten. Der kleine Funke einer einzelnen Kerze breitet sich aus und erfüllt die ganze Kirche mit ihrem warmen Licht.

In diesem Jahr muss wegen des Infektionsrisikos die Feier der Osternacht ausfallen. Trotzdem werden wir die Osterkerze anzünden. Und sie wird auch wieder ihr Licht verbreiten. Denn an ihr werden bald wieder die Taufkerzen der Kinder und Erwachsenen entzündet, die getauft werden. Bald wird die Kerze wieder leuchten in Gottesdiensten, auf Hochzeiten, Konfirmationen und auch bei Trauerfeiern. Und so wird sich das Licht von Ostern wieder ausbreiten unter den Menschen in der Gemeinde Hude.

Das kleine Feuer der Osterkerze steht für die Osterbotschaft: Jesus Christus hat das Licht der Liebe zu den Menschen gebracht. Und am Ostermorgen zeigt sich: Dieses Licht strahlt in der Finsternis, es erhellt auch den Tod. Die Liebe Gottes ist nicht wie ein Flutlicht, sie funktioniert nicht auf Knopfdruck wie eine Glühbirne. Sie flackert, ein kleiner Windhauch kann sie verlöschen. Und doch kann dieser Funke, was kein künstliches Licht vermag, er kann anstecken. Wo Gottes Liebe geteilt wird, dort breitet sie sich aus, von Kerze zu Kerze, von Mensch zu Mensch, von Haus zu Haus.

Und bald, wenn ich wieder einkaufen gehe, wenn mein Telefon klingelt, wenn jemand ein freundliches Wort zu mir spricht, dann kommt dieses Licht wieder zu mir zurück, und in mir wird es hell und warm.

Morgen früh wird die Osterkerze keine Kerzen anstecken. Aber das Licht von Ostern können wir alle trotzdem teilen und weitertragen. Machen wir alle diesen Ostertag zu einem Tag des Lichtes in der Dunkelheit.

Besonders in dieser Zeit leuchten unsere lieben Worte, unser freundliches Lächeln, unsere kleinen Hilfsdienste besonders hell. Ich glaube, gerade wegen der aktuellen Ereignisse könnte dieses Osterfest eines der hellsten überhaupt werden.