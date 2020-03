Coronakrise: Livekonzert als positives Signal

Hude Ja, natürlich sei er traurig, dass die Udo-Jürgens-Abende an diesem Wochenende, die er mit Alexander Potiyenko und dem Blechbläserensemble ArtBrass mit viel Herzblut vorbereitet hatte, wegen der Coronakrise in den September verschoben werden mussten. Der Samstag in Hude war sogar vorzeitig ausverkauft. Jammern aber helfe in der aktuellen Krise nicht. „Wir müssen positiv nach vorne schauen“, sagt der Huder Sänger, Pianist und Songwriter Arndt Baeck. „Frag dich selber, ob du etwas änderst, wenn du dich ärgerst oder schlechte Laune verbreitest! Die Antwort lautet: NEIN!“, hat Baeck bei Facebook gepostet.

„Mach aus deiner Situation das Beste“, sagt der Huder, der wie viele andere selbstständige Musikerinnen und Musiker damit Leben muss, wegen der Coronakrise über viele Wochen keine Konzerte mehr geben zu können.

Arndt Baeck, dessen aktuelle Tour „Sag JA! zum Leben!“ heißt, möchte den Menschen mit einem alternativen Programm ein bisschen Freude und Mut machen und ein positives Signal senden. Er hat deshalb das Internet für sich entdeckt. Auf Facebook spielt er Livekonzerte aus seinem kleinen Studio im Keller. Am Mittwoch gab es schon mal einen ersten Vorgeschmack. An diesem Samstag, 21. März, 20 Uhr, will er nun erneut mit Stimme und Piano online gehen. Auch als kleines Trostpflaster für alle, die sich mit den beteiligten Musikern auf die Udo-Jürgens-Abende gefreut hatten, will Baeck beim Online-Konzert Songs von Udo Jürgens spielen, bekannte und weniger bekannte Stücke, und auch eigene Lieder. Ganz wichtig sei ihm auch bei so einem Online-Konzert die Interaktion mit dem Publikum. Er freut sich über Kommentare, sagt er. Vielleicht werde er auch ein paar Liedwünsche erfüllen. „Das kommt immer ganz auf das Publikum an!“. Und wenn’s gefällt: Es geht auch der virtuelle Hut per „Paypal“ herum.