Hude Mal steht er vor der Klosterschänke, mal vor der Eisdiele in Hude: Graf Anton Günther ist zurzeit in der ganzen Gemeinde auf Tour und erregt das Aufsehen der Leute. Er steht auf dem Auto-Anhänger des Künstlers Bernd Eylers. Und viel fragen sich warum. Jetzt erklärt der Linteler seine Beweggründe.

„Jedes Denkmal steht auf einem Fleck. Dieses ist ein fahrendes Denkmal“, so die Idee des 65-Jährigen. „Das hat noch nie jemand gemacht.“ Mit dem Grafen im Gepäck fährt Eylers nicht nur in Hude umher, sondern auch an die Küste, nach Jever, durch das Butjadinger Land und in die Wesermarsch, „durch das gesamte damalige Einzugsgebiet von Graf Anton Günther“.

Wenn er auf seinen Touren Halt macht, reagieren die Menschen sehr freudig auf die fahrende Statue, erzählt der Künstler: „Sie stellen Fragen und finden die Idee gut.“

Die Statue ist eine Nachbildung des aus Bronze gegossenen Grafen-Denkmals, das der Stadt Oldenburg 2011 geschenkt werden sollte (NWZ berichtete). Die Schenkung löste eine heftige Debatte aus.

Der mittlerweile verstorbene Unternehmer Klaus Dirks wollte den bronzenen Gaul zusammen mit Bernd Eylers stiften. Er sollte vor dem Oldenburger Schloss stehen. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen hatten die Stifter ihr Angebot zurückgenommen.

Das originale Denkmal steht nun bei dem Unternehmer Christian Boes auf dem Gelände seiner Waschstraße in Oldenburg. Der zweite Anton Günther fährt weiter durch Hude und erinnert an das Wirken des Grafen. Sonntag zum Beispiel in Bergedorf, beim 14. Klosterfest auf dem Hof Logemann.