Dritter Advent im Huder Kirchenzelt: Das Warten und die Vorfreude

Hude „Wir warten auf Jesus und freuen uns schon“, heißt es wieder am Sonntag, 13. Dezember, um 11.11 Uhr, beim Kinder- und Familiengottesdienst im Kirchenzelt beim Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldstraße 31. „Denn so kurz vor dem Weihnachtsfest geht es um das Warten. Die Spannung steigt bei Kindern, Erwachsenen und Großeltern, wir warten auf das Christkind und natürlich auf die Weihnachtsgeschenke. Warten kann ganz schön anstrengend sein, aber es macht alles viel spannender“, so Pastor Reiner Backenköhler. Er hat wieder eine Geschichte von den Kindergottesdienst-Freunden Michael, Melanie, Malte und Oma Meyer dabei.

Gemeinsam wird die dritte Kerze angezündet. Im Anschluss gibt es eine Basteltüte zum Mitnehmen. Um Online-Anmeldung wird gebeten, entweder direkt über evkirchehude.church-events.de oder auf der Homepage der Kirchengemeinde (ev-kirche-hude.de). Es ist aber auch möglich, diesen Gottesdienst ohne Anmeldung zu besuchen.

Abstand und Maskenpflicht sind einzuhalten, von letzterer sind Kinder ausgenommen.

