Hude Mit vereinten Kräften wird der Festwagen aus dem Schuppen beim Familie Loewen­stein gezogen. Die Arbeiten an dem Gefährt sind schon weit fortgeschritten. „Teufelskicker“ steht auf der Vorderseite. Ein Fußball mit Teufelsohren ziert die Seiten Die Damenmannschaft des FC Hude hat sich entschlossen, in diesem Jahr erstmals am großen Faschingsumzug in Ganderkesee teilzunehmen, der am Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr mit mehr als 100 Festwagen, Fußgruppen und Musikgruppen durch den Nachbarort ziehen wird.

Das Motto stand nach einem ersten Ideensammeln mit den Trainern schnell fest. Als „Die Teufelskicker“ wollen die Fußballfrauen den Fasching aufmischen. Zunächst habe man nur eine Fußgruppe geplant, doch dann kam die Idee, gleich einen Festwagen zu gestalten. Ein Wagen mit einem Grundgerüst konnte von einem anderen Verein besorgt werden.

Die Trainer Sven Loewen­stein, Nils Bormann und Gerold Denker sowie Sponsor und Zimmermann Sven Schweers halfen bei den Aufbauten aus groben Spanplatten. Mit Pinsel und Farbe sorgten die Fußballerinnen dann für die passende Bemalung im teuflischen Design. „Zusätzlich werden am Tag vor dem Umzug noch rote Luftballons und eine Fußballgirlande aufgehängt“, berichtet Rike Schmoldt, die zusammen mit ihren Mannschaftskameradinnen Charlotte Schmedt auf der Günne und Marieke Müller das Projekt „Faschingsumzug“ angeschoben hat. „Wir hatten schon lange die Idee“, sagt Charlotte Schmedt auf der Günne.

Insgesamt werden die Huder Fußballerinnen mit einer 33-köpfigen Gruppe am Umzug teilnehmen, mit den Trainern und mit Teilnehmern aus den Reihen der B- und C-Junioren. Alle freuen sich riesig darauf, dieses Mal dabei sein zu können. Natürlich gehören auch teuflische Kostüme dazu. Und Musik darf auch nicht fehlen auf einem zünftigen Festwagen. „DJane Yvonne“ wird an Bord mit einer großen Musikanlage, inklusive Nebelmaschine, für gute Stimmung sorgen, verrät Rike Schmoldt. Beim Fasching um den Ring sind auch in diesem Jahr mehrere Gruppen aus der Gemeinde Hude mit von der Partie, unter anderem die Landjugend Sandersfeld, die Huder Proseccohexen oder die Vielstedter Mafia.