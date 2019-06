Restplätze bei den Aktionen vom Ferienspaß Hude 2019

Restplätze für den Ferienspaß Hude 2019 gibt es noch für die folgenden Angebote: Nr. 2 – Richtig Golfspielen im Golfclub: Freitag, 5. Juli, 9 bis 15 Uhr, Verein Golf in Hude Nr. 7 – Angeln am Henjesweg: Montag, 8. Juli, 14 bis 17 Uhr, Bürgerverein Tweelbäke Nr. 10 – Walderlebnis mit Übernachtung in der Jagdhütte: Mittwoch, 10. Juli, 14 Uhr, bis Donnerstag, 11. Juli, 11 Uhr, Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs Nr. 13 – Bowlen im Bowlingcenter Delmenhorst: Donnerstag, 11. Juli, 14 bis 17.30 Uhr, Proseccohexen Hude Nr. 14 – Angeln in Naturgewässern am Tweelbäker See: Samstag, 13. Juli, 14 bis 19 Uhr, Fischereiverein Wüsting Nr. 15 – Segelfliegen auf dem Flugplatz in Ganderkesee: Sonntag, 14. Juli, 12 bis 15 Uhr, Luftsportverein Hude Nr. 20 – Wie funktioniert Erste Hilfe?: Dienstag, 16. Juli, 14 bis 16 Uhr, Deutsches Rotes Kreuz Hude Nr. 26 – Zeltlager am Falkensteinsee: Freitag, 19. Juli, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli, 16 Uhr, TuS Vielstedt Nr. 29 – Sechskampf - Dabei sein ist alles: Samstag, 20. Juli, 14 bis 17 Uhr, Schützenverein Tweelbäke Nr. 30 – Minidreschfest: Samstag, 20. Juli, 15 bis 18 Uhr, Verein Freunde der alten Landmaschinen

Nr. 37 – Einführung in die Selbstverteidigung S.A.F.E.: Mittwoch, 24. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, Karate Club Okinawa

Nr. 49 – Spiel, Spaß und Grillen: Dienstag, 30. Juli, 15 bis 18 Uhr, Bürgerverein Wüsting Nr. 57 – Schnuppernachmittag im Akkordeonorchester: Samstag, 10. August, 14 bis 16 Uhr, Tweelbäker Büdeltrecker Bei Interesse setzen sich Eltern bitte direkt mit den jeweiligen Vereinen in Verbindung. Infos gibt es unter

