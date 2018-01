Hude Unter dem Titel „Gitarre in der irischen Musik (DADGAD)“ bietet die regioVHS Ganderkesee-Hude anlässlich der 11. Celtic Days einen Workshop an. In diesem Workshop stehen die Begleitung von irischer traditioneller Tanzmusik (Reels, Jigs, Hornpipes, etc.) und das Erarbeiten von keltischen Fingerstylearrangements im Vordergrund, heißt es dazu. Die offene Gitarrenstimmung „DADGAD“ („Celtic tuning“) eignet sich hierfür besonders.

Welche Vorteile bietet diese Stimmung? Welche rhythmischen Akzente kann man setzen? Wie kann ich auch lyrische Klangfarben entwickeln? – Diese Fragen sollen im Workshop anhand praktischer Beispiele erörtert werden. Voraussetzung: Kenntnisse über die wichtigsten Griffe und Schlagmuster auf der normal gestimmten Gitarre. Vorerfahrungen in der DADGAD-Stimmung sowie Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Workshop findet unter Leitung von Jens Kommnick am Samstag, 28. April, und Sonntag, 29. April, in der Huder Peter-Ustinov-Schule statt. Anmeldungen und nähere Informationen bei der regioVHS Ganderkesee-Hude unter Telefon 0 42 22/4 44 44 oder Telefon 0 44 08/92 31 62.

Mehr Infos im Internet unter www.celticdays.de