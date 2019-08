Hude Lang ersehnt war der Landregen schon, aber Sonnenschein hätte dem zwölften Treffen der von Nordenholzer Hof organisierten Oldtimer Gourmet-Rallye ein Stück besser zu Gesicht gestanden. Aber der Regen war und ist dringend notwendig und beeinflussen kann das Wetter auch niemand.

Trotz der ausgiebigen Dusche von oben machten sich rund 75 Gäste und 22 Oldtimer sowie ein Oldtimerbus auf die Ausfahrt, deren erste Station natürlich gleich am Start auf den Nordenholzer Hof angesagt war. Um einmal den Mund etwas wässrig zu machen, hier gab es hausgebeizten Wildlachs auf knusprigen Kartoffelrösti, Senf-Dill-Sauce und frischen Blattsalat.

Auf dem Weg zu Anna

So kulinarisch gut in Stimmung gebracht, fuhren die Schnauferle in Richtung Bahnhof Dünsen in der Samtgemeinde Harpstedt. Dort legte die Dampflokomotive Anna der Harpstedt-Delmenhorster Eisenbahnfreunde einen längeren Stopp als sonst ein, um die Oldtimer-Fahrzeuge ein Stück in Position fahren zu lassen. Nach dem Motto „Dampflok-Zug trifft Straßenschnauferle“. Doch fast wäre der Zug ohne das Foto wieder abgedampft. Die Oldtimerkolonne traf etwas später ein. Die Fahrzeuge für ein Foto zu drapieren, dauerte auch eine Zeit. Das brachte den Fahrplan und auch ein Stück die Geduld aller Beteiligter ins Wanken.

Doch die Eisenbahnfreunde zeigten ein Herz für die Oldtimerfans, bis Anna ihre Waggons wieder auf Touren brachte. Während nur einige Kilometer weiter an der Endstation in Harpstedt die Zugfahrt endete, übrigens auch für englische Eisenbahnfans, die mitgereist waren, war der Tisch für die Teilnehmer der Gourmet-Rallye schon wieder gedeckt. Diesmal bei Rogge Dünsen, direkt am Bahnhof. Dünsen. Hier stand eine Hummersuppe mit Pernod, Melone und Minze nebst Brotauswahl mit Fassbutter bereit.

Variationen aus Meer

Von Dünsen ging es nach Gut Altona: Variationen von Thunfisch und Wakame Algensalat wurden hier aufgetischt, bis die Kolonne ins Haus Uptmoor, als Gründerzeitvilla eines der ältesten Gebäude der Stadt Lohne, Baujahr 1907, Ziel war. Dort begrüßte die stellvertretende Bürgermeisterin Elsbeth Schlärmann die Gäste. Hier wurde der Hauptgang mit Brisket aus dem Rauch, Soba-Nudeln und Asiatischen Aromen aufgetischt.

Ziel war danach wieder der Nordenholzer Hof, wo zum Dessert die Hof Dessertvariationen serviert wurden. Zum Ausklang der kulinarischen Rundfahrt waren dann die Hörsinne gefragt. Ein musikalischer Ausklang beendete die zwölfte Ausgabe der Oldtimer-Gourmet-Rallye.