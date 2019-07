Hude Kräftig schütteln, einmal Probesprühen und dann gezielt die Farbe auf der Leinwand verteilen: Unter der Leitung von Graffiti-Künstlerin Mia Himme konnten neun Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Ziel des Workshops der Ferienpassaktion am Kulturhof in Hude war es, einen Schriftzug auf einer Leinwand aufzusprühen – komplett ohne Vorgaben. Bevor es an die Farbdosen ging, mussten noch die Schablonen angefertigt werden.

Leinwand gestalten

Die Leinwand mit fertigem Schatten

„Das kann der eigene Name sein, der der Großeltern oder der Name einer Band“, sagt Himme, die viele Workshops anbietet. Ein Junge entschied sich für die Namen „Bommel und Franz“, die seiner Hasen.

Danach musste die Leinwand, also der Hintergrund, gestaltet werden. „Am Anfang dachte ich nicht, dass ich das könnte“, sagt der zehnjährige Ben, der noch nie vorher Graffiti gesprüht hat. Für seine Leinwand hat er sich viele Farben ausgesucht, die er im Anschluss noch mit weißen Flecken verziert. Auf seinem Bild will er die Namen „Melly und Anton“ verewigen.

Als nächsten Schritt muss der Schatten des Schriftzuges gesprüht werden. Dafür wird die Schablone aufgelegt und mit schwarzer Farbe ausgefüllt. „Wichtig dabei ist, dass ihr nicht zu nah an dem Bild sprüht, sonst verläuft die Farbe“, erklärt Himme. Im Notfall könne man aber noch nachbessern, meint sie. „Ich habe mir das Sprühen echt schwierig vorgestellt, aber mit den Schablonen hat das ganz gut geklappt“, zieht Jona sein Fazit nachdem er seinen ersten Schriftzug aufgesprüht hat.

Fertig: Stolz zeigen die Kinder die fertigen Leinwände.

Im Anschluss wird dieselbe Schablone leicht versetzt noch einmal aufgelegt und mit bunten Farben angesprüht. Dabei entstehen Farbverläufe, kleine Sprenkle und Streifen – und eben der Schatteneffekt durch die dahinter gesprühte schwarze Farbe. Mia Himme gibt Ratschläge und bessert hier und da nach: „Wenn jemand fragt, ob das so aussehen soll, sagt ihr klar. Kunst muss nicht perfekt sein.“

Der Aha-Moment

„Es ist immer wieder schön zu sehen, was für Bilder bei den Workshops entstehen“, sagt Himme. „Wenn man dann die Schablone wegnimmt und das fertig Bild sieht, haben immer alle den ,Aha-Moment’, weil sie nicht damit rechnen, dass es so cool aussehen kann.“

Stolz blickt Ben auf sein Bild. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird. Das macht richtig Spaß.“