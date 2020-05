Historisches Hude: Klostermuseum öffnet seine neue Tür

Hude Der neu gestaltete, behindertengerechte Eingang des Huder Klostermuseums, direkt an der von-Witzleben-Allee, ist fertig und sehr einladend geworden. Dass dort, wo die neue, sich automatisch öffnende Haupteingangstür ist, vorher nur Fenster waren, ist nicht mehr zu erkennen. Der Weg und der Vorplatz wurden mit alten Klinkern gepflastert. Und auch im Innern ist der Eingangsbereich mit Informations- und Kassentresen sowie Museumsladen neu gestaltet worden. Der Umbau der Dauerausstellung über die Geschichte des Klosters und des Ortes Hude wurde ebenfalls begonnen. Ein erster Bauabschnitt des Masterplanes, den die Ehrenamtlichen des Vereins Freunde des Klosters Hude e. V. aufgestellt haben, ist somit erfolgreich realisiert worden, wie Vorsitzender Klaus Rademacher berichtete.

• Rundgang möglich

Die weitere gute Nachricht: Nachdem ein Konzept zur Einhaltung der Corona-Regeln aufgestellt wurde, kann das Museum an diesem Sonnabend, 16. Mai, wieder für Besucher öffnen. Samstags, sonntags und feiertags, jeweils 15 bis 17 Uhr, ist die Sammlung jetzt wieder zu besichtigen. Auch ein Rundgang auf markierten Wegen im „Einbahnverkehr“ über das Ruinenareal ist möglich, allerdings ohne Führung, um Gruppenbildung zu vermeiden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Maximal 15 Besucher gleichzeitig können in das Museum. Ein Mund-Nasenschutz wird empfohlen. Es finden keine Führungen, keine Schauvorführungen oder museumspädagogische Angebote statt. Dinge, die zum Anfassen animieren, wie das alte Schreibpult der Mönche (Skriptorium) oder die Multimedia-Präsentation sind abgesperrt.

• Neuer Kassenbereich

Jeweils zwei Ehrenamtliche aus dem Team des Vereins werden den Saaldienst übernehmen. Der neue Kassenbereich wird mit einer Spuckschutzvorrichtung ausgestattet. Ein- und Ausgang sind getrennt, so dass Begegnungen zwischen den Besuchern minimiert werden.. „Wir haben alle Vorgaben erfüllt“, so Prof. Klaus Rademacher.

Der Eintritt in das Museum kostet einen Euro, der Rundgang durch die Ruine einen weiteren Euro. Die Besucher werden gebeten, passendes Kleingeld mitzubringen.

• Feier verschoben

Aufgrund der Corona-Pandemie entfällt die am 7. Juni geplante, große Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Vereinsbestehen mit 200 geladenen Gästen. „Wir werden das voraussichtlich auf den Juni 2021 verschieben“, so Rademacher. Einen ganz kleinen Rahmen wird es eventuell am 7. Juni 2020 geben: Mit Kulturminister Björn Thümler und Vertretern der Oldenburgischen Landschaft soll der neue Eingangsbereich eingeweiht werden, um Dank zu sagen für einen Zuschuss in Höhe von 18 000 Euro für die Umgestaltung aus dem Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen im Oldenburger Land. Der Antrag war über die Landschaft gestellt worden.

• Festschrift erscheint

Viele weitere Förderer und Sponsoren haben das Projekt zur Umgestaltung möglich gemacht oder unterstützen auch die Herausgabe einer umfangreichen Festschrift zum Jubiläum. Diese wird in Kürze in Druck gehen.