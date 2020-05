Kriegsende Vor 75 Jahren: Wo blinder Gehorsam in den Tod führte

Hude /Holle „Sie waren noch so verdammt jung“, sagt Hans-Werner Ellerbrock und zeigt auf die Inschrift des Grabsteins auf dem Friedhof in Holle. Elf Soldaten wurden hier im Schatten der St. Dionysius-Kirche begraben. Einer war noch nicht einmal 20 Jahre alt. Sie alle erlagen ihren Verwundungen zwischen dem 23. April und Ende Mai 1945, weil sie in blindem Gehorsam, wie es der Huder Hobby-Heimatforscher Ellerbrock nennt, meinten, die vorrückenden alliierten Truppen noch aufhalten zu können. „Dabei war der Krieg doch eigentlich schon Ende 1944 zu Ende“, sagt Ellerbrock. Völlig sinnlos sei der Widerstand gewesen. Aber der über Jahre den jungen Leuten von den Nazis eingedrillte „Kadavergehorsam“ ließ sie kämpfen bis zur letzten Minute. Sie verschanzten sich in den Bauernhöfen. Die Kanadier brannten die Häuser, in denen sie Widerstandsnester vermuteten, mit einem speziellen Flammenwerfer-Panzer, dem „Crocodile“ nieder, weiß Ellerbrock zu berichten.

75 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkrieges her. Ellerbrock möchte, dass die Schrecken der Nazi-Herrschaft und des Krieges nicht in Vergessenheit geraten. Er hat mit Zeitzeugen gesprochen und einen vierteiligen Vortrag vorbereitet, den er eigentlich jetzt, zum 75. Jahrestag des Kriegsendes in Hude halten wollte. Doch durch Corona musste das Vorhaben verschoben werden. Jetzt sei der Herbst anvisiert.

Ellerbrock will das Geschehen in der Gemeinde Hude in Erinnerung rufen. Wie die Nazis auch hier vor Ort an die Macht kamen, wie sie ihre örtlichen Strukturen aufgebaut hatten. Die Zwangsarbeiter, die Kriegsjahre, die Nachkriegszeit und die Flüchtlinge. Das sind die Themen, denen sich Ellerbrock widmet, untermauert mit Berichten örtlicher Zeitzeugen. Ellerbrock sieht sein Engagement als Mahnung für den Frieden.

Zurück zum Friedhof in Holle: In die Reihe der vielen sinnlosen Aktivitäten der deutschen Truppen zum Kriegsende gehört auch die Sprengung des Kirchturms der uralten Holler Kirche. Der aus dem Jahr 1868 stammende Kirchturm soll auf Anordnung eines übereifrigen deutschen Wehrmacht-Majors zerstört worden sein, weil man so den Alliierten nur ja keinen strategisch wichtigen Aussichtspunkt in Richtung des nördlichen Hunteufers hinterlassen wollte, heißt es in der Kirchenchronik. Nach der Sprengung habe sich ein trauriges Bild geboten: Die St. Dionysius-Kirche sei nur noch eine Ruine gewesen. Die Kirche wurde bis 1949 wieder aufgebaut, allerdings ohne Turm, nur mit einem sogenannten Dachreiter.

Eine Zeitzeugin berichtete Ellerbrock von einem anderen Vorfall in Holle und Berne. Zwei Frauen hatten sich mit französischen Kriegsgefangenen eingelassen, Sie wurden schwanger. Den Frauen sei der Kopf kahlrasiert worden und sie seien ins Zuchthaus gesteckt worden, die beiden Kriegsgefangenen seien von der Gestapo abgeholt worden. Was mit ihnen weiter geschah, wusste die Zeitzeugin nicht. Aber auch das sei ein Indiz für die brutale Härte, mit der die Nazis vorgingen, so Ellerbrock. „Die eigene Bevölkerung wurde extrem eingeschüchtert.“ Die Leichen fahnenflüchtiger deutscher Soldaten habe man zur Abschreckung öffentlich zur Schau gestellt, nachdem sie erhängt worden seien.

Nur so sei wohl zu erklären, warum so viele den Durchhalteparolen folgten, und am Ende oft ihr Leben ließen in einem längst verlorenen Kampf. Wie wohl auch die elf Soldaten, die kurz vor Kriegsende ihren Verletzungen erlagen und auf dem Friedhof in Holle begraben wurden.