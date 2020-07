St. Dionysius In Hude: Eine uralte Kirche hat viel zu erzählen

Hude /Holle Sie ist ein ganz besonderes historisches Kleinod und steht nicht so im Blickpunkt, wie zum Beispiel die Klosterruine in Hude. Die Rede ist von der St. Dionysius-Kirche in Holle. Um 1200 soll hier schon die erste Kirche gestanden haben, auf einem natürlichen Sandberg errichtet, vermutlich von ersten Siedlern. Vorher gab es hier vielleicht auch schon eine Fachwerkkirche. So ganz genau weiß man es nicht. Eine erste urkundliche Erwähnung stammt jedenfalls aus 1277.

Nicht nur die Kirche selbst, sondern auch die Münstermann-Kanzel aus dem Jahr 1637 und der „Blutaltar“ aus dem Jahr 1702 sind überaus sehenswert.

Leider bleibt das Gotteshaus außerhalb von Gottesdiensten, Hochzeiten oder auch Konzerten geschlossen. Auf Initiative von Elfriede Heinemann wurde ab Frühjahr eine Idee umgesetzt, das historische Bauwerk an zwei Sonntagen im Monat nachmittags von 14 bis 17 Uhr zu öffnen. Mehrere Ehrenamtliche wechseln sich mit Elfriede Heinemann ab an den Öffnungstagen. Das sind Jan Juister, Edith Buskohl. Siegfried Hoffmann und Almuth Lingner. Richtige Führungen können in Corona-Zeiten nicht stattfinden. Aber Fragen werden unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln beantwortet. Zur Information soll auch ein neuer Kirchenführer schon bald beitragen. In Zusammenarbeit mit der Oldenburgischen Landschaft arbeiten Pastor Udo Dreyer, Siegfried Hoffmann und Oberkirchenrat i. R. Achim Knöfel an der Broschüre, 35 Seiten stark und mit mehr als 25 Bildern und Erläuterungen.

Das Wort „Holle“ steht übrigens laut Kirchenchronik als Abkürzung von „Hollenderkerken“. Bäuerliche Siedler aus Holland haben damals tief gelegene Feuchtgebiete im Wöschenland kultiviert.

Die St. Dionysius-Kirche hat schon viel erlebt. So auch die Sprengung ihres Turmes in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges auf Befehl der deutschen Wehrmacht, um alliierten Truppen keinen Aussichtsturm zu bieten. Völlig sinnlos. Der Turm wurde nicht wieder aufgebaut, die Kirche aber instandgesetzt. Die jüngsten Sanierungsarbeiten liegen noch nicht lange zurück. Sorgen bereite das Fundament, so Siegfried Hoffmann. Feuchtigkeit dringt ein. • Die nächste Sonntagsöffnung der St. Dionysius-Kirche ist an diesem Sonntag, 12. Juli, vorgesehen. Es folgen weitere Termine am 26. Juli, 9. und 23. August sowie 13. und 27. September, jeweils 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein Gästebuch ist ausgelegt. Und auf Anregung von Heike Claußen gibt es auch die Möglichkeit für Besucher, einen Moment innezuhalten und eine Kerze anzuzünden. Für das Navi lautet die Adresse: Holler Kirchweg, 27798 Hude.