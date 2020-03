Kirche: Ein Abendsegen mit Musik

Hude /Holle /Wüsting Die evangelische Kirchengemeinde in Hude geht verstärkt online. Man wolle auf diese Weise mit den Menschen in Kontakt bleiben und Gemeinschaft und Gemeindeleben ermöglichen, so Pastor Reiner Backenköhler. Dieses breite Online-Angebot wäre laut Backenköhler nicht möglich ohne zwei junge Spezialisten im Hintergrund. „Max Verbeck und Geert Petrin sitzen tagtäglich an ihren Computern und schneiden und bearbeiten die Videofilme“, sagt der Pastor

Zu den Gottesdiensten und Geschichten auf dem YouTube-Kanal komme nun ein regelmäßiger musikalischer Abendsegen. Der erste ist bereits online, mit Pastorin Birte Wielage und dem Kirchenmusiker Alexander Potiyenko an der Trompete in der St. Elisabeth-Kirche. An diesem Freitag folge der nächste Abendsegen mit Pastor Udo Dreyer in der St. Dionysius-Kirche in Holle und dem Kirchenmusiker Ralf Mühlbrandt (Gesang).

Sonntag soll es wieder gottesdienstliche Angebote für alle Altersgruppen im Netz geben: „Wir und die Arche“, so heißt der Gottesdienst, den Jugendliche zusammen mit Pastor Backenköhler aufgenommen haben für die ganze Gemeinde. Für die Kinder wird es Geschichten geben. „Beide Angebote sind ab Samstagabend auf dem YouTube-Kanal und der Homepage der Kirchengemeinde zu finden“, so Backenköhler.

„Worte zum Mitnehmen“ gibt es bei der Pastorei und beim Gemeindehaus in Hude. Auch Gedanken über „Schöne Wörter“, wie Zuversicht, Hilfsbereitschaft, Humor und Vertrauen, gibt es auf der Internetseite nachzulesen.