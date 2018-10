Programm des 2. Biomarktes:



• Samstag, 13. Oktober

15 Uhr Begrüßung 15.30 Uhr Marktrundgang 16 Uhr Huder Shantychor 16.30 Uhr „Biozertifizierung am Beispiel Kaffee“, Laura Eckard (Rösterei Catucho) 17 Uhr Ziehung Kinderrallye 17.05 Uhr Bio-Kochshow mit Michael Niebuhr (Nordenholzer Hof) und Marcel Schafft (Herrlich gutes Essen): Chili-Salbei Hühnchen mit Marinade und Nordseekrabbencarbonara Ab 18 Uhr Musik: Come together an den Feuerkörben, Julien White an der Gitarre

• Sonntag, 14. Oktober 11 Uhr Begrüßung 11.15 Uhr „Die Bedeutung von Bienen und Insekten für unsere Umwelt“, Götz Neuber, Imker 11.30 Uhr Bio-Käseschule zum Mitmachen 12 Uhr Bio-Kochshow mit Michael Niebuhr (Nordenholzer Hof) und Marcel Schafft (Herrlich genießen): Chili-Salbei Hühnchen mit Marinade und Nordseekrabbencarbonara 14 Uhr Die Zukunft der bäuerlichen und ökologischen Landwirtschaft in unserer Region“, Eduard Hüsers (ProZept), Martin Clausen (Gärtnerhof Sandhausen) 15 Uhr Bio-Käseschule zum Mitmachen 14.45 Uhr „Biologisch verpacken“, Dirk Brunne (Bionatic), Rike Kröger (Kornkraft Hude) 15.15 Uhr Musik: Werner Winkel 15.45 Uhr Biobetriebe stellen sich vor 16.30 Uhr Musik: Pangea, featuring Julia von Hasselbach 17 Uhr Ziehung Kinderrallye 17.05 Uhr Kochshow mit Michael Niebuhr und Jürgen Tölke (Biofino): Chili-Salbei Hühnchen mit Marinade Ab 18 Uhr Come together am Feuer