Huderin Veröffentlicht Roman: Tilda und ihre Reise zum Erwachsenwerden

Hude „Wild, frech und wunderbar“. All das ist Tilda. Eines Nachmittages erhält sie Nachrichten von einem Absender, von dem es eigentlich unmöglich ist: von sich selbst. Und die Nachrichten verändern ihr Leben. Tilda begibt sich auf eine Reise, auf der sie nicht nur sich selbst findet, sondern auch lernt, die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Zu lesen ist diese Reise in „Tilda schreibt ... Sei wunderbar, frech und wild“, dem neuesten Buch der Huder Autorin Marie-Antoinette von Seggern. „Tilda ist auf dem Weg zum Erwachsenwerden und begegnet vielen Alltagssituationen, die tatsächlich auch im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung beschrieben werden“, sagt sie. Gedacht ist das Buch für Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene.

Entstehungsgeschichte

Die Diplom-Sozialpädagogin absolviert aktuell eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin. Die Idee zu „Tilda schreibt ...“ sei ihr vor einem knappen Jahr gekommen. „Tja – wie kam ich auf die Grundidee“, versucht von Seggern, sich an die Anfänge zu erinnern. „Mir schwirrt ständig alles mögliche durch den Kopf.“ Der generelle Inhalt befasse sich mit Tilda, „die an Situationen wachsen darf“. Doch wie wird sich ein Jugendlicher im wahren Leben eigentlich über seinen eigenen Charakter oder äußere Umstände und Verhalten anderer bewusst? „Wenn er in die Selbstreflexion kommt“, sagt die 42-Jährige.

Das Buch Der Roman „Tilda schreibt... – Sei wunderbar, frech und wild“ von Marie-Antoinette von Seggern ist am 13. Mai im Books on Demand (BoD)-Verlag erschienen. Es ist die zweite Veröffentlichung der Huderin und hat insgesamt 231 Seiten. Der Preis für das Buch liegt bei 9,99 Euro. Als E-Book sind die Geschichten für vier Wochen zu einem Aktionspreis von 3,99 Euro (danach 6,99 Euro) erhältlich.

„Somit habe ich überlegt, wie eine Jugendliche das erfährt, und es entstand die Idee des zunächst unbewussten, unklaren Absenders.“ Mit diesem Absender beginnt die Geschichte – und er stellt das Leben von Tilda auf den Kopf.

Geschrieben hat Marie-Antoinette von Seggern an den 231 Seiten nur wenige Wochen. „Da ich unter anderem Redewendungen auseinandergepflückt habe, um sie philosophisch und humorvoll zu einem Bestandteil der Geschichte zu machen, ging es unheimlich schnell“, sagt die Huderin. Unterstützung erhielt die dreifache Mutter dabei auch von ihren Kindern. „Sie haben mir immer mal wieder Redewendungen zugeworfen, die dann zum Einsatz kamen.“

Auch der Ort Hude – seit 2014 Heimat der Autorin – hat einen Platz in ihrem neuesten Werk. „Das Klostercafé in Hude kommt in der Geschichte vor“, verrät sie.

Zweite Veröffentlichung

Es ist bereits das zweite Buch, das Marie-Antoinette von Seggern veröffentlicht hat. Im vergangenen Jahr ist „Ännlin – 53°7’N,8°27’0“ erschienen. In der Fantasy-Geschichte soll die Jugendliche Ännlin helfen, den Zisterzienserorden des Huder Klosters zu retten, und begegnet dabei fantastischen Wesen und magischen Momenten. „Es gab schon Anfragen, wann der zweite Band von Ännlin veröffentlicht wird“, erzählt die Autorin.

Doch ob und wann das passieren wird, steht noch nicht fest. „Ich lasse mich da von meiner Intuition führen – so, wie es gerade in meinen Gedanken wächst, entstehen die Geschichten“, sagt von Seggern.

Den Text für ihr Fachbuch zur Persönlichkeitsentwicklung hat Marie-Antoinette von Seggern bereits im Kopf und will damit nach ihrer Ausbildung beginnen. Doch wer weiß – vielleicht kommt ihr ja wieder spontan eine ganz andere Buchidee in den Sinn.