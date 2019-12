Hude /Hurrel In nicht einmal mehr zwei Wochen ist es soweit: Dann wird wieder Heiligabend gefeiert. Damit der Weihnachtsmann auch weiß, wo er die Geschenke für die Kleinen und Großen hinlegen kann, darf ein prächtig geschmückter Weihnachtsbaum im Haus nicht fehlen. Doch worauf sollte beim Kauf geachtet werden, was ist den Kunden besonders wichtig und wie hält der Tannenbaum möglichst lange? Die NWZ hat beim Raiffeisenmarkt in Hude, Langenberger Straße 2, und bei Daniela und Hans Mertsch aus Hurrel, Ortstraße 13, einmal nachgefragt.

Das ist Kunden wichtig

Beim Raiffeisenmarkt in Hude läuft der Verkauf der Weihnachtsbäume seit dem 26. November. „Wir haben viele Stammkunden, die ihren Baum gerne schon am 1. Advent zuhause haben wollten“, sagt Marktleiter Dietmar Hohnholz.

Dabei wird laufend für neuen und vor allem frischen Nachschub gesorgt. „Die Bäume kommen aus Hatterwüs­ting. Da haben wir einen großen Tannenbaumanbieter“, erklärt Hohnholz. Dass die Tannenbäume aus der Region stammen, sei den Kunden besonders wichtig. „Die fragen häufig: ,Wo kommen die Bäume eigentlich her?’“ Die meisten Kunden legten Wert darauf, dass die Bäume nicht importiert wurden, sagt der Marktleiter. Zudem setzt der Raiffeisenmarkt auf kurze Standphasen. „Vom Schlagen bis zum Verkaufsstand dauert es nur einen Tag“, sagt Hohnholz.

Bei Daniela und Hans Mertsch aus Hurrel läuft der Verkauf hingegen seit dem 1. Advent. Ihre Tannenbäume kommen aus Cloppenburg. „Wir gehen zwei Monate vorher nach Cloppenburg, gucken uns die Bäume an und wählen aus. Die werden genetzt, auf Paletten gestellt und dann holen wir sie ab.“ Hier sind es vom Schlagen der Tannenbäume bis zum Hof ungefähr zwei Tage.

Bei der Familie Mertsch ist den Kunden vor allem wichtig, dass die Tannen nicht gespritzt wurden. „Wenn die Bäume im Haus auftauen, können sie sonst Ausschlag, Niesen oder Hautrötungen verursachen“, erklärt Daniela Mertsch. Bei ihnen sind diese daher ungespritzt und dadurch auch so gewachsen, wie sie eben gewachsen sind. „Das ist Natur“, sagt Mertsch.

Dabei hat sich hier auch schon ein Trend bemerkbar gemacht, wie Mertsch sagt. Die Kunden würden entweder einen großen und üppigen Tannenbaum von über drei Metern oder einen kleinen Tannenbaum, der auf einen Tisch passt, bevorzugen.

So hält die Tanne länger

Was beide Weihnachtsbaumbaum-Verkäufer gemeinsam haben, ist die Art des Baumes: die Nordmanntanne. „Das hat sich so eingebürgert“, sagt der Marktleiter. „Die hat sich durchgesetzt“, ergänzt Mertsch. Allerdings kommt es ab und zu auch noch einmal vor, dass nach einer Fichte gefragt wird. Doch diesen Wunsch können beide nicht erfüllen.

Warum gerade die Nordmanntanne so beliebt ist, weiß Hohnholz: „Man kann sie gut anfassen, die pikst nicht und ist lange haltbar, so dass sie auch grün bleibt über die Feiertage bis hin ins neue Jahr rein.“ Wer dem Tannenbaum trotzdem unter die Äste greifen will, dem empfiehlt der Marktleiter, die Tanne am Stumpf noch einmal zwei bis drei Zentimeter abzuschneiden und in ein Wasserbad zu stellen. Alternativ wäre auch ein Baumständer mit eingebautem Wasserreservoire hilfreich. „Sicherlich fördert das die Haltbarkeit“, sagt Hohnholz.

Einen zusätzlichen Hinweis gibt Mertsch noch: „Ich würde ihn jetzt nicht direkt neben einen Ofen oder die Heizung stellen, das ist zu trocken und warm.“

Beim Kauf genau gucken

Doch schon beim Kauf sollte auf ein paar Dinge geachtet werden, damit jeder lange etwas von seinem Weihnachtsbaum hat, sagt Mertsch: „Man sollte darauf achten, dass sie frisch geschlagen sind. Das kann man an den Nadeln erkennen“, sagt Mertsch. Wenn die Nadeln sich nach oben biegen oder beim Anfassen schon direkt abfallen, ist das ein Warnsignal, dass der Tannenbaum möglicherweise schon etwas älter ist.

Ansonsten einfach mal einen Blick nach unten wagen und am Stumpf des Baumes die Schnittfläche angucken, ob sich da vielleicht schon Schimmel bildet.

Bis Weihnachten Zeit

Sowohl beim Raiffeisenmarkt in Hude als auch bei Daniela und Hans Mertsch besteht bis einschließlich 24. Dezember die Möglichkeit, einen Tannenbaum für das frohe Fest zu kaufen. Aber sie weisen auch darauf hin, dass am 24. Dezember die Auswahl natürlich etwas überschaubar sein könnte. „Aber Ziel ist es, auch für den, der sich ganz zum Schluss entscheidet, Tannenbäume vorrätig zu haben“, sagt Hohnholz.

Der Raiffeisenmarkt hat feste Öffnungszeiten, bei der Familie Mertsch können jeden Samstag von 10 bis 17 Uhr Tannenbäume erworben werden. Die Größen reichen von einem bis 3,50 Metern. Bei Mertsch kostet der Meter 15 Euro, beim Raiffeisenmarkt sind die Preise unterschiedlich. Es soll aber für jeden Geldbeutel etwas dabei sein.

Und für die Zeit nach Weihnachten hat Mertsch noch einen kleinen Tipp, wie der Baum noch sinnvoll genutzt werden kann: Man kann die Äste abnehmen und damit das Beet abdecken, damit der Frost nicht einzieht.