Hude Gerade mal acht Tage nach dem Fund einer Torpedomine mit 300 Kilogramm Sprengkraft an der Bremer Straße in Tweelbäke, die nach umfangreichen Sicherheits- und Evakuierungsmaßnahmen in einer nahegelegenen Kiesgrube hatte gesprengt werden können, gab es am Freitag erneut einen Bombenfund in der Gemeinde Hude. Dieses Mal legte ein Bagger bei Erdarbeiten zur Erschließung des neuen Baugebietes an der Wilhelmstraße in Hude eine rund 60 Zentimeter lange Granate frei.

Die Bauarbeiten wurden eingestellt und Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Hannover gerufen. Sie legten die etwa 60 Zentimeter lange Granate, die nach dem Fund vorsichtshalber von einem großen Erdhaufen bedeckt worden war, wieder frei. Nach Begutachtung wurde entschieden, das brisante Fundstück zu einer freien Fläche am Rande der Ortschaft zu transportieren, wo ein Sicherheitsradius von 400 Metern einzuhalten war.

Dort wurde die Granate gegen 16.30 Uhr wie geplant kontrolliert gesprengt. Eine Luftraumsperrung musste für dieses Vorhaben beantragt werden, wie Bürgermeister Holger Lebedinzew berichtete. Evakuierungen aufgrund der Größe der Bombe wurden nicht erforderlich. Laut Bürgermeister Lebedinzew bestand keine unmittelbare Gefährdung der Bevölkerung.