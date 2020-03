Kirche: Alle katholischen Gottesdienste werden ausgesetzt

Hude Die katholische Kirchengemeinde St. Marien hat im Zuge der Anordnungen, die Schulen und Kitas zu schließen und auf Grundlage der Verhaltensregeln des Bischöflich Münsterschen Offizialats eine ganze Reihe von Entscheidungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus getroffen, die das Gemeindeleben betreffen.

• Das Pfarrheim wurde ab dem 14. März geschlossen, so dass dort keine Treffen (Jugendgruppen, Messdiener- und Lektoren, Seniorentreffen, Chöre, Katechetengruppen, Proben und sonstige Treffen) mehr erlaubt sind.

• Die Regelgottesdienste am Samstag um 17.30 Uhr, Sonntag um 9 Uhr, Montag, 19 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, sowie der Monatsgottesdienst in Wüsting werden ab sofort auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Es finden keine öffentlichen Gottesdienste statt. „Die Kirche St. Marien Hude ist aber zum privaten Gebet geöffnet“, teilt Pfarrer Dr. Clement Akinseloyin mit.

• Wie es am Palmsonntag, in der Karwoche und während der drei österlichen Tag läuft, soll noch in einer Gottesdienstordnung festgelegt werden.

• Weitere Gottesdienste und liturgische Feiern wie Taufe und Beerdigungen werden gesondert abgesprochen. Ziel sei es, Feiern „im engsten Kreis“ zu empfehlen.

• Bei Fragen und Unsicherheiten im Einzelfall, auch von Mitarbeitern, sei jeweils Rücksprache mit der Kirchengemeinde St. Marien, dem Vorgesetzten bzw. dem Pfarrer zu halten.

• In Sachen „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ ist der Beauftragte, Diakon Jörg Kreusel.

Die Regelungen sollen zunächst bis zum Ende der Osterferien 2020 gelten. Entsprechend der Entwicklung der Lage, könnten weitere kurzfristige Veränderungen eintreten. Die Gemeindemitglieder werden gebeten, sich über die Homepage www.st-marien-hude.de oder über Aushänge in der Kirche oder über das Pfarrbüro telefonisch informieren. Auch wird gebeten, die örtlichen Tageszeitungen zu beachten.

„Unterstützen wir uns in dieser Zeit im Gebet und zeigen wir als glaubende Gemeinschaft Verantwortung füreinander“, so Pfarrer Akinseloyin in einer Mitteilung.