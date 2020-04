Kirche In Hude: Der „Piesepampel“ und ein Segenslied

Kirche geöffnet

An diesem Sonntag ist die St.-Elisabeth-Kirche in Hude von 14 bis 16 Uhr zur Einkehr geöffnet. Darauf, dass die strengen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, achtet Pastorin Birte Wielage. Und sie steht unter Einhaltung des Mindestabstands auch für Gespräche bereit. Außerdem können die Predigt zum Sonntag sowie ermutigende Texte in gedruckter Form mitgenommen werden. Sie liegen in der Kirche aus. „Wer einen Sonntagsspaziergang plant oder einen Gang zum Friedhof, kann dies also mit einem Abstecher zur Kirche verbinden“, freut sich Pastorin Wielage, dass es diese Möglichkeit nach einer neuen Regelung gibt.