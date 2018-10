Hude /Kirchhatten Das Huder Chörchen gibt zwei Konzerte im Landkreis: Am Samstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, in der St. Ansgari-Kirche in Kirchhatten, und am Sonntag, 28. Oktober, 17 Uhr, in der St. Elisabeth-Kirche in Hude.

Das Huder Chörchen besteht seit gut 30 Jahren und ist im Laufe der Zeit zu einem Chor mit 25 Sängerinnen und Sängern herangewachsen. Der Chor singt, was ihm Spaß macht. Geleitet wird er von Janneke Hünger.

Das aktuelle Programm, mit dem das Chörchen nun auch in Kirchhatten und Hude auftritt, wurde bereits im August in der Kirche von Eimke in der Lüneburger Heide einem begeisterten Publikum dargeboten.

Vorgetragen wird eine musikalische Europareise durch 400 Jahre Chormusik. Enthalten ist geistliche Musik, die in erster Linie Gott, dem Herrn, huldigt, wie z.B. „Cantate Domino“ (Hans Leo Haßler) oder „Jauchzet dem Herrn“ (Felix Mendelsohn-Bartoldy).

Im weltlichen Teil verspricht die „Launische Forelle“ ein besonderer Leckerbissen zu sein. Es handelt sich um unterhaltsame Variationen zur Musik von Schubert, Mozart, Weber und Liszt.

Es folgen Lieder aus unterschiedlichen Zeiten und Ländern, die in verschiedenen Sprachen gesungen werden: Von Deutsch und Schwedisch über Englisch und Italienisch bis hin zum Plattdeutschen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.