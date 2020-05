Galerie Am Stall In Hude: Spannende Kunst jetzt wieder live erleben

Hude /Kirchkimmen Die Zwiespältigkeit und Brüchigkeit der menschlichen Existenz wird gerade in diesen Corona-Zeiten mehr als deutlich. Noch bevor die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie auch den Betrieb der Galerie am Stall in Hude-Kirchkimmen lahmlegten, hatte Galerist Frank L. Giesen eine neue Ausstellung zusammengestellt. Mit zwei Künstlerinnen, die in ihren Werken gerade auch den Zwiespalt und die Brüchigkeit der menschlichen Existenz thematisieren.

Die Vernissage der Ausstellung „Charakterköpfe“, die am 22. März geplant war, fiel aus. Die mehr als 40 Werke aber blieben in der Galerie. Ab und an habe er mal ein Foto von den Ausstellungsstücken in den sozialen Medien gepostet. Und die Resonanz auf diese virtuellen Einblicke der Ausstellung, sei sehr groß gewesen, sagt Giesen.

• Ohne Vernissage

Und so kam der Entschluss, nachdem die Galerie nun wieder öffnen darf, die Ausstellung unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln für Interessierte zu öffnen. Maximal vier Besucher dürfen zeitgleich in die Räume. Eine Vernissage im großen Kreis wird es nicht geben. „Es geht am Sonntag ganz normal los“, freut sich Giesen, dass es jetzt überhaupt wieder möglich ist, Publikum zu begrüßen.

Es ist dem Galeristen wieder einmal gelungen, sehr außergewöhnliche Kunst nach Hude zu holen. So fallen die in Ton gebrannten Charakterköpfe von Katharina Gerold (Berlin) sofort ins Auge.

• Einladung zum Dialog

Faszinierend, wie sie geradezu aus der Wand herauswachsen und den Betrachter auffordern, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es sind Menschen im scharfen Profil, entstanden nach Skizzen, die die Künstlerin macht, wenn sie zum Beispiel in der U-Bahn unterwegs ist, und inspirierende Köpfe sieht, erzählt der Galerist. Jede Seite der Köpfe ist anders, wie auch bei den Menschen, sagt Giesen.

• Kunst mit dem Faden

In den Dialog treten können die Besucher der Galerie auch mit den Charakterköpfen, die Nanja Heid (Bremen) präsentiert. Die junge Künstlerin hat einen ganz eigenen Stil gefunden. Aus farbigen Stoffen und Papier kreiert sie die Hintergründe, oder sie nimmt auch schon mal das sehr sensible, durchscheinende japanische Washi-Papier. Die expressiven Gesichter „zeichnet“ sie mit der Nähmaschine in diese Collagen. Alle Gesichter schauen den Betrachter direkt an.

• Tafeln und Steine

Zu sehen sind in der Ausstellung auch weitere Werkgruppen. Katharina Gerold hat zum Beispiel natürliche, fossile Materialien, wie Blätter und Pflanzenteile in farbigen und sehr poetisch anmutenden Tontafeln verarbeitet.

Nanja Heid hat superleichte „Steine“ aus Ton, Papier und Stoff gefertigt, und greift damit das Thema „Brüchige Unsicherheit“ auf. Auch das passt in diese Zeit, obwohl auch diese Werke vor Corona entstanden sind.

• Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist vom 10. Mai bis zum 7. Juni zu sehen: mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr. Telefonische Vereinbarung unter der Rufnummer 04408/8099848 wird empfohlen.