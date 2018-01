Hude /Kirchkimmen Die Formenfülle der Natur ist für den Essener Bildhauer Siegbert Altmiks die wichtigste Inspirationsquelle. Der Künstler setze seine Ideen geradezu spektakulär um, meint Galerist Frank L. Giesen, der Altmiks jetzt das zweite Mal nach Hude holt. Am Sonntag, 14. Januar, wird die neue Ausstellung um 15 Uhr in der Galerie am Stall in Hude-Kirchkimmen eröffnet.

Ein Objekt für die Wand aus Gips, Acryl, Alabaster und Asche von Siegbert Altmiks. BILD: Klaus Derke Ein Objekt für die Wand aus Gips, Acryl, Alabaster und Asche von Siegbert Altmiks. BILD: Klaus Derke Die Öffnungszeiten der Galerie am Stall Sechs reguläre Ausstellungen wird es in diesem Jahr in der Galerie am Stall in Hude-Kirchkimmen, Am Ebenesch 4, geben. Den Auftakt bildet „Durchbrüche“ mit Werken von Siegbert Altmiks aus Essen. Die Vernissage ist am Sonntag, 14. Januar, ab 15 Uhr. Die Ausstellung kann danach jeweils mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Am Sonntag, 21.Januar, ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet, mit Führung durch den Galeristen. Die Finissage mit Abschlussführung findet am Sonntag, 4. Februar, 14 bis 18 Uhr statt. Jederzeit können Interessierte auch einen individuellen Besuch der Ausstellung vereinbaren. Giesen steht dafür unter der Rufnummer Telefon 01715334246 zur Verfügung. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Mehr Infos unterwww.galerie-am-stall.de

Ein Stein ist schwer, das wissen wir aus Erfahrung. Altmix aber gelingt es, mit seinen Skulpturen eine überraschende Leichtigkeit zu erzeugen. Er hat kiloschwere Steatite filigran bearbeitet und ausgehöhlt, hat neue Räume innerhalb des Steins geschaffen. „So dass der Stein fast zu schweben scheint“, betont der Galerist.

Nicht nur Steatit (Speckstein), sondern auch Alabaster hat Altmiks bearbeitet zu Skulpturen, die durch ihre optische Leichtigkeit und Schwerelosigkeit das mineralische Ausgangsmaterial im Auge des Betrachters vergessen lassen.

Nachdem Altmiks bislang nur Stein benutzte, hat er in den vergangenen vier Jahren damit begonnen, auch andere Werkstoffe zu entwickeln.

Neuer Werkstoff

So gestaltet er aus Gips und Acryl, Alabaster und Asche Wandobjekte, die schwer aussehen, aber sehr sehr leicht sind. Auch hier sind die Formen von der Natur inspiriert. Die Leere im Innern füllt der Künstler mit Farbe. So werden die Objekte zu einem echten Hingucker. „Den neuen Werkstoff hat Siegbert Altmiks selber entwickelt“, so Galerist Frank Giesen. Der Künstler sei ständig auf der Suche nach neuen Materialien.

Zu sehen sind in der Ausstellung in Kirchkimmen auch Fotos, die auf PVC-Plane gedruckt und vom Künstler in eine besondere Form gebracht wurden, so genannte „Plastografie“. Aber auch einige Druckgrafiken werden gezeigt. „Insgesamt werden wir um die 23 Arbeiten ausstellen“, erklärt Giesen.

Siegbert Altmiks ist gelernter Bildhauer, er hat danach Bildhauerei studiert. Der freischaffende Künstler hat seit 2014 Lehraufträge an der Hochschule der bildenden Künste und der Freien Akademie der bildenden Künste in Essen.

Zehn Jahre Galerie

Für den Galeristen Frank Giesen ist es die mittlerweile 50. Ausstellung, die die Galerie am Stall eröffnet. Und es gibt noch einen Grund zum Feiern: Ende Juni 2018 soll mit einer Sonderausstellung nämlich das zehnjährige Bestehen der Galerie am Stall begangen werden. „An diesem exotischen Standort – darauf sind wir schon ein bisschen stolz“, sagt Giesen.

Exotischer Standort

In Kirchkimmen, weit draußen auf dem Lande, mitten in einer kleinen landwirtschaftlichen Siedlung, zeigt die Galerie am Stall seit 2008 zeitgenössische Kunst aus Malerei, Grafik, Skulptur und Mixed Media.

Interessante künstlerische Positionen aus Deutschland und Europa werden in der Galerie am Stall solchen aus der Region gegenübergestellt. Das macht den besonderen Reiz aus, sagt Frank Giesen.

Der Galerist freut sich auf viele interessierte Kunstfreunde bei der aktuellen Vernissage an diesem Sonntag in Kirchkimmen.