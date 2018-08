Hude Fünf Tage, fünf Künstler, ordentliche Eichenstämme und ein Veranstaltungsort, wie er besser nicht ausgewählt hätte werden können, das ist eine kurze Bilanz des 9. Internationalen Huder Bildhauersymposions. Die Ergebnisse künstlerischer Arbeit, die während der öffentlichen Präsentation am Samstag am Vielstedter Kirchweg 1 beim Vereinsheim des Luftsportvereins präsentiert wurden, begeisterten auch Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew.

„Mit dieser Kunstaktion, noch dazu an einem so tollen Veranstaltungsort, können wir von einem gelungenen Beitrag für Hude als Kulturstandort reden“, hob der Bürgermeister in seiner Eröffnungsansprache vor vielen Kunstfreunden auch aus Nachbargemeinden hervor. Wenn fünf Kettensägen gleichzeitig an fünf Tagen benutzt würden, dann sei das schon eine Geräuschkulisse. Aber ernsthafte Beschwerden habe es keine gegeben, freute sich Lebedinzew.

Mit Motorsäge, Beitel, Feilen und anderen Werkzeugen zauberten Martina Kreitmeier, Michel Renaud, Andres Klimbacher, Volker Sesselmann und Thorsten Schütt einzigartige Kunstwerke aus Holz. Eine Aktion ganz im Sinne von Wolf E. Schultz, dem bekannten Huder Bildhauer. 1990 hatte er diese Veranstaltung mit ins Leben gerufen. „Schön ist, mitzuerleben, wie sie noch heute lebt.“ Alle drei Jahre wird zu dem Bildhauersymposion eingeladen. Und auch diesmal zeigte sich Schultz fasziniert von den außerordentlich begabten Teilnehmern. Dahinter stehe immer auch ein Mensch, der seine Kunst umzusetzen wisse.

An Thorsten Schütt, er hatte die kulturelle Leitung inne, lag es dann, die einzelnen Arbeiten vorzustellen. Martina Kreitmeier aus Altfraunhofen/Bayern schuf in den wenigen Tagen einen Akt-Torso. Ihre figürlichen Arbeiten zeigen oft über lebensgroße Akte oder auch Figuren. „Bei diesem wunderschönen Holzklotz kam für mich dieser frauliche Körper heraus.“

Michel Renaud aus Freville/Frankreich zeigte mit seiner Skulptur den notwendigen Zusammenhalt in der Gesellschaft an. Eine Kordel hält den geöffneten Stamm zusammen. Ein Symbol mit vielerlei Bedeutung gerade im Hinblick auf ein geeintes Europa.

Faszinierend war auch das Holzuniversum von Andres Klimbacher aus St. Veit/Österreich. Eine Holzkugel wird umgeben und getragen von vielen verbindenden und umspannenden Elementen. „Mich hat das Holz zu dieser Arbeit inspiriert“, sagte Klimbacher. Sein Universum lässt sich immer wieder an andere Orte und damit zu neuem Ausdruck rollen.

Thorsten Schütt aus Horsten/Friedeburg zeigte in seinem Werk die Verbundenheit von Natur und Holz im Spiel durch Veränderungen des Menschen. Die Interpretation ist dabei dem Betrachter überlassen. Je nach Blickwinke ergeben sich immer neue Deutungsweisen.

Den Jazz-Musiker schuf Volker Sesselmann aus Steinach/Thüringen in Mimik eines trompetenden Buddy Miles. Eine Hommage an den begnadeten Jazzer. Das war zugleich auch die ideale Überleitung zum spontane Konzert der Künstler. Da zupfte Andres Klimbacher die Basssaiten, Thorsten Schütt spielte die Gitarre, Volker Sesselmann das Saxofon und Andres Klimbacher gab den Rhythmus vor.

Zum Abschluss ein geräuschvolles Schmankerl zum 9. Huder Bildhauersymposions. Schon in der Eröffnungsansprache hatte es Bürgermeister Lebedinzew dazu hingerissen, darauf hinzuweisen, dass in drei Jahren die zehnte Ausgabe des Symposions in Hude begangen wird. „Vielleicht sehen wir uns dann wieder hier.“ Das Jubiläum werde aber auf jeden Fall gemeinsam im entsprechenden Rahmen gefeiert, versicherte er.



