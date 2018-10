Hude /Langenberg Noch 15 Partys bis Ende Februar. Und dann ist endgültig Schluss. Über Jahrzehnte gab es in dem Haus an der Langenberger Kreuzung einen Treffpunkt für die Partygänger aus Hude und umzu. Jetzt geht die Disco „Fassboden“ in ihre letzte Saison, wie Arne Wachtendorf, Geschäftsführer von Burgdorfparty, mit großem Bedauern mitteilt. „The Final Countdown“ werde am 30. Oktober, dem Dienstag vor dem Reformationstag, eingeleitet. Die letzte Party werde am 23. Februar steigen.

Das Feiervolk aus der Umgebung habe noch 15 Partys Zeit, Abschied vom Fassboden zu nehmen. Es werde auch noch „Specials“ geben. So steige am 24. November das „YO!-Revival“, eine Party für die Generation, die noch in der Vorgänger-Disco des Fassbodens zuhause gewesen sei. Das „YO!“ war am 8. Dezember 2006 ausgebrannt und nicht wieder in Betrieb genommen worden. Seitdem fanden die Partys nur noch in der früheren „Ü 30-Disco“ Fassboden gleich nebenan statt. Auch Namen wie „Area 51“, „Disco 2000“ oder einfach „Bultmeyer“ sind mit dem Kneipenstandort verbunden.

Zwölf Jahre nach dem Feuer im „Yo!“ stehen laut Arne Wachtendorf im Fassboden weitreichende Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an. Mit dem Eigentümer der Immobilie, der in Nürnberg sitze, habe man sich nicht einigen können. „Ich hätte gerne investiert und umgebaut“, so Wachtendorf. Aber auch der Versuch, die Immobilie von dem bayrischen Eigentümer zu einem akzeptablen Preis zu kaufen, sei gescheitert. Dass es im Fassboden nicht weitergehen könne, sei ein Verlust für Hude, da es wieder ein Treffpunkt weniger für die jungen Leute gebe. Wachtendorf ist nach eigenen Angaben auf der Suche nach einer passenden Nachfolge-Lokalität. Das sei nicht so einfach, da man nicht überall eine Disco aufmachen könne. Ideen seien willkommen.

Die „Final Countdown“-Partys starten jeweils um 22 Uhr. Die erste am Dienstag, 30. Oktober.