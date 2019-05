Hude Eine höchst ungewöhnliche Lesung erwartet die Zuhörer der Reihe „Literatur in der Remise“, die allmonatlich am ersten Mittwoch des Monats, also dieses Mal am 5. Juni, vom Freien Deutschen Autorenverband (FDA) Nord veranstaltet wird. Nicoleta Craita Ten’o wird ihr Buch „Man bezahlte den Kuckuckseiern den Rückflug“ in der Huder Klosterremise an der von-Witzleben-Allee vorstellen.

So weit, so gut. Das Besondere: Nicoleta Craita Ten’o ist stumm. Ein traumatisches Erlebnis in jungen Jahren hat sie sprachlos gemacht. Die in Rumänien geborene Autorin durchlebte danach fürchterliche Zeiten in rumänischen Heilanstalten. Sie leidet an massiven Essstörungen und anderen Einschränkungen.

Nach ihrem Verstummen hat sie keine Schule mehr besucht. Dennoch hat sie sich nach der Auswanderung der Familie mit 15 Jahren selbstständig sechs Sprachen beigebracht, die sie vollkommen beherrscht, und spielt klassische Klavierkonzerte aus dem Kopf. In ihren nunmehr 35 Lebensjahren hat sie zwölf eigenständige Bücher veröffentlicht, ist in zahllosen Anthologien und Zeitschriften vertreten und hat etliche Preise gewonnen.

Im Zentrum des Romans, den sie in der Huder Klosterremise vorstellen wird, stehen die Auswanderung aus Rumänien nach Deutschland und das unfassbare Leben des Roma-Mädchens Magdalena. Mit diesem Roman gewann die Autorin das Bremer Literaturstipendium.

In der Begründung der Jury heißt es: „Wir lassen uns tragen ... mit Sätzen der deutschen Sprache, wie wir sie schon lange von keinem deutschen Autor mehr gelesen haben.“ Nicoleta Craita Ten’o gilt als eine der sprachbegabtesten jungen Autorinnen, die sich in Prosa und Lyrik gleichermaßen zu Hause fühlt.

Craita Ten’os Verleger Alfred Büngen vom Geest-Verlag in Vechta wird der Autorin bei der Lesung sowie bei der anschließenden Diskussion, bei der sie auch Fragen zu ihrem besonderen Leben beantworten wird, seine Stimme leihen. Beginn ist am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Huder Klosterremise.