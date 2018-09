Hude Das sehr aktive Netzwerk der „Huder Unternehmerinnen und umzu“ lädt an diesem Sonntag, 23. September, in den Huder Kulturhof an der Parkstraße 106 ein. Unter dem Motto „Bunt wie der Herbst“ präsentieren sich Unternehmerinnen aus der Region bei dieser Messe. Mehr als 20 Ausstellungsstände sind aufgebaut.

Die Schirmherrschaft hat Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew übernommen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Oldenburg (WLO) und die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft unterstützen das Projekt.

Das Themenspektrum ist breitgefächert. Es reicht von Fotografie und Werbung über Frisuren und Gesundheitsthemen bis hin zu Büroorganisation, Energieberatung, Immobilien und Touristik. Thermomix, Schmuck, Papierkunst, Deko und Oberbekleidung, Badgestaltung oder Hundetraining – die teilnehmenden Unternehmerinnen aus der Region sind vielfältig aktiv und zeigen, was sie machen. Geboten werde auch ein aktives Rahmen-Mitmachprogramm für die ganze Familie.

Mit dabei sind unter anderem auch der Hospizkreis Ganderkesee-Hude und die Seniorenbegleiter aus Hude.

Der Eintritt zu der Messe ist frei. Sie findet von 11 bis 17 Uhr statt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kommen dem Tierschutz zugute.

Die Organisatorinnen der Messe freuen sich auf viele neugierige Besucher, heißt es in der Einladung.