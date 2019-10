Hude „Chor macht Spaß in jedem Alter!“ – Ein Banner mit dieser Botschaft hat der Huder Verein Pro Musica Aktiva jetzt am Huder Kulturhof aufgehängt. Die Bilder, die Fotograf Hergen Deuter für das Banner geschossen hat, zeigen einen Querschnitt durch die Chorgruppen, die sich regelmäßig unter der Leitung von Martin von Maydell im Kulturhof an der Parkstraße 106 treffen. „Komm mal vorbei“, steht als Einladung an alle auf dem Banner. Denn alle Chöre freuen sich über weitere Sängerinnen und Sänger. Wer einfach mal „schnuppern“ möchte, schaut vorbei bei den wöchentlichen Chortreffen.

• Huder Chorkinder

Die Jüngsten singen gemeinsam bei den Huder Chorkindern. Das sind die Fünf- bis Zehnjährigen, die sich freitags ab 16.15 Uhr im Kulturhof treffen. Es gibt zwei Gruppen. Erst die Fünf- bis Siebenjährigen, danach, bis 17.15 Uhr, die Acht- bis Zehnjährigen, erzählt Chorleiter von Maydell. Dieser Chor wird mit Mitteln für die Integrationsarbeit gefördert. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch Kinder mit Migrationshintergrund sind dabei. „Wir sind sehr international und singen Lieder aus der ganzen Welt“, berichtet der Chorleiter. Weitere Kinder sind immer herzlich willkommen.

• Jugendchor Tonart

Dann gibt es den Jugendchor TonArt. Sängerinnen und Sänger ab einem Alter von elf Jahren sind dabei. Sie proben freitags von 18 bis 20 Uhr im Kulturhof. „In diesem Chor singen wir schon mindestens vierstimmig“, sagt von Maydell. Der Chor gibt auch Konzerte und geht auf Tour. Interessierte sind auch hier willkommen.

Die Mitglieder müssen für die Teilnahme einen Obolus entrichten. „Wir würden den Jugendchor auch gerne kostenlos anbieten“, so der Chorleiter. Deshalb suche man aktuell Chor-Paten als Sponsoren und Spender.

• Cantamus-Chor

Der Cantamus-Chor gehört ebenfalls zu den Chören, die regelmäßig im Kulturhof üben. Ein gemischter Chor für alle, die sich erwachsen fühlen, wie es von Maydell nennt. Mittwochs, 20 Uhr, wird geübt, jeweils zwei Stunden. Auch dieser Chor gibt Konzerte. In den vergangenen Jahren habe man sich mit Liedern zu den vier Elementen beschäftigt. Feuer, Wasser und Erde waren schon Thema. Jetzt ist es die Luft. Dazu gebe es viele schöne Musikstücke, sowohl geistlich als auch weltlich.

• Senioren-Chor

Für Menschen ab 60 gibt es zudem den Senioren-Chor. Die Teilnehmer treffen sich aus Spaß am Singen und an der Gemeinschaft. „Hier stehen keine Konzerte im Mittelpunkt, gelegentlich vielleicht mal ein Geburtstagsständchen. Wir sind aber schon etwas mehr als ein Singkreis“, erzählt Martin von Maydell. Der Senioren-Chor trifft sich in der Regel freitags von 10.30 bis 12 Uhr im Kulturhof. Auch hier gilt: Einfach mal vorbeischauen.

Singen im Chor wirke sich positiv auf Körper, Seele und Geist aus, meint Martin von Maydell und freut sich über Interessierte. Weitere Auskünfte erteilt der Chorleiter gerne unter der Rufnummer 04408/809802.