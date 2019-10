Hude Er gibt zu, dass er lange überlegt hat: Doch dann hat er noch mal die vielen positiven Einträge im Gästebuch gelesen. Und das gab den Ausschlag. Im vergangenen Jahr sorgte der Huder Pianist, Sänger und Songwriter Arndt Baeck für Aufsehen mit seiner „Sag JA! zum Leben“-Tour quer durch Deutschland. 30 Konzerte gab er an 30 Tagen. Jeden Tag in einem anderen Ort. „Es hat Riesenspaß gemacht“, sagt der Vollblutmusiker, der sich bei Wohnzimmerkonzerten, so ganz nah am Publikum, besonders wohl fühlt. Er habe viele tolle Menschen kennengelernt. „Dieses Format ist einfach grandios“, sagt Baeck. Und deshalb geht er in diesem November wieder auf Tour.

Es muss nicht immer das Wohnzimmer sein. Manchmal ist es auch eine Garage oder ein kleines Zelt, ein Fitnesscenter, ein Pfarrheim oder Geschäftsräume. Egal.

So mindestens 20 bis 25 Leute sollten die Gastgeber schon unterbringen können. „Der Fantasie der Gastgeber sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Baeck. Am Ende des Konzerts geht in der Regel der Hut rund für den Künstler.

Mit einem Wohnmobil von der Firma CBRW in Syke will Arndt Baeck wie auch schon im vergangenen Jahr von Ort zu Ort reisen und den Menschen seine selbst geschriebenen Lieder über das Leben präsentieren.

Auf die Leute einstellen

Es sind ein paar neue Songs dabei, verrät der Sänger. „Das Leben ist ja schließlich auch ein dynamischer Prozess.“ Der Tour-Name „Sag JA! zum Leben“ aber bleibt. Sein Programm sei immer wieder ein bisschen anders. Er stelle sich auf die Leute ein, die er vor sich sitzen habe. Die Zuhörer seien oftmals schon sehr skeptisch, weiß er von seinen bisherigen Wohnzimmerkonzerten. „Sie kennen mich nicht, sie kennen meine Lieder nicht“, weiß der Musiker. Aber es gelinge immer wieder, den Funken überspringen zu lassen.

Manchmal ist es mucksmäuschenstill bei Songs, die zum Nachdenken anregen. Das andere Mal wird bei rockigeren Titeln ordentlich mitgeklatscht.

Und wenn Arndt Baeck merkt, dass er die Leute mit seinen eigenen Songs und Geschichten fesseln kann, dann ist das für den Musiker schon ein besonderes Gänsehautgefühl. „Es ist ein Geschenk, dass das so klappt“, sagt Baeck.

Besondere Magie

Ein persönliches Konzert in einem persönlichen Rahmen. „Davon geht eine besondere Magie aus“, stellt der Musiker fest. „Der Arndt macht Musik, die berührt. Ich bin begeistert. Und er ist zugleich ein Showman“, sagte zum Beispiel ein Besucher, der zugab, dass er vorher nicht gewusst habe, was ihn bei einem Wohnzimmerkonzert mit dem Musiker aus Norddeutschland erwartete.

Arndt Baeck hat nur wenige Coversongs im Programm. In diesem Jahr unter anderem von einem leider schon verstorbenen Sänger, den er sehr verehrt: Udo Jürgens. Es sei toll, wie Udo Jürgens in seinen Songs Gesellschaftskritik knallhart herüberbringe. Seine Lieder passten unheimlich gut in den Zeitgeist.

Start in Dinkelsbühl

Arndt Baecks Tour „Sag JA! zum Leben“ startet am 1. November in Dinkelsbühl. Von dort will Baeck sich dann langsam Richtung Norden aufmachen. Aus ökologischen Gründen wolle er es diesmal vermeiden, mehrmals zwischen dem Süden und dem Norden hin und her zu fahren. Deshalb habe er die Gastgeber gebeten, mehrere Wunschtermine zu nennen, sagt Baeck.

Am Ende des Monats will er dann jedenfalls im Norden ankommen. Verden, Bremen, Neerstedt und Hatten stehen an den vier letzten Novembertagen schon fest. Dazwischen sind noch einige Termine zu haben. Wer ein Wohnzimmerkonzert mit Arndt Baeck möchte, kann über seine Homepage (www.arndtbaeck.de) Kontakt aufnehmen.