Palmweihe ohne die Gemeinde

Hude Mit der Palmweihe beginnt die Karwoche in der katholischen Kirche. Fester Bestandteil der Liturgie am Palmsonntag ist die Segnung der Palmzweige. „Leider in diesem Jahr ohne Beteiligung der Gemeinde“, sagt der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Hude, Dr. Clement Akinseloyin. Es können am Palmsonntag, 5. April, aber die gesegneten Zweige im Vorraum der Kirche ab 12 Uhr unter Beachtung der Auflagen abgeholt werden.

Für die jährlich an diesem Tag stattfindende Kollekte für die Christen im Heiligen Land kann ein Betrag direkt überwiesen werden: Deutscher Verein vom Heiligen Lande, Pax-Bank, I-Ban: DE13 3706 0193 2020 10, wie auch für das Hilfswerk Misereor: Pax-Bank, I-Ban: DE 75 3706 0193 00001010 10-

„Die Hilfswerke sind auch jetzt besonders auf unsere Unterstützung angewiesen“, so der Pfarrer.

Die Osterkerzen für 2020 können ebenfalls nur in einer nichtöffentlichen Messe gesegnet werden. Diese Kerzen stehen zur Abholung am Ostersonntag, 12 April, ab 12 Uhr, wiederum im Vorraum der Kirche bereit. „Das österliche Licht verbreitet Lebensfreude“, sagt Pfarrer Dr. Clement Akinseloyin. Das ist in dieser schweren Zeit besonders wichtig .