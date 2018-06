Hude Mit der „Sonntagspromenade“ ging es gestern schwungvoll musikalisch im Klostermuseum los. Das „Salonorchester ungestüm“ hatte hier am späten Sonntagvormittag die Ehre einer besonderen Premiere – des ersten Live-Konzertes in dem sonst für seine Ausstellungen bekannten Gebäudes. Knapp 100 Zuhörer nahmen in dem großen Ausstellungsraum mit seiner geschwungenen Decke auf Holzsitzbänken und Stühlen Platz.

Die Akustik stellte sich bereits bei den ersten Akkorden des Quintetts als hervorragend dar. Da hallte nichts nach und schepperte auch nichts. Das luftige Klangbild überzeugte und passte hervorragend zur gehobenen Unterhaltungsmusik wie „Junger Mann im Frühling“ und auch den mitreißenden Tangos. Klavier und Schlagzeug ließen den zarten Klängen von Querflöte, Violine und Cello jederzeit hinreichend Platz.

Die „Ungestümen“ gefielen auch durch ihre sympathische Ansprache ans Publikum. Die Überredungskunst des Conférenciers Detlef Wehking reichte zwar nicht aus, die Damen und Herren zum Tanzen zu bewegen – vielleicht lag es ja auch nur an den beengten Platzverhältnissen. Zum Mitsingen brachten er und seine Mitspieler die Huder dagegen spielend. Bei „Tulpen aus Amsterdam“ waren vor allem die Frauenstimmen wunderbar als Chor auszumachen. Wehking lag mit seiner Vermutung richtig, dass sich wohl einige geschulte Chorsänger, speziell aus Kirchenchören, im Publikum befanden. Es dürfte mit Sicherheit nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein, Musik im Huder Klostermuseum zu hören.

Wolfgang Schaller, Vorsitzender der Freunde des Klosters Hude, betonte schon in seiner Begrüßung, diesen Weg fortschreiten zu wollen. „Wir wollen diesen Ort zu einer kulturellen Begegnungsstätte machen“, kündigte er an. Hude habe ein erstaunlich umfangreiches Veranstaltungsprogramm – vor allem wegen der vielen Ehrenamtlichen, die sich dafür einsetzten.