Musik und Poesie: Christina Lux bezaubert mit Spielfreude und besonderem Groove

Songwriter-Jazz vom Feinsten bietet Christina Lux bei ihrem Konzert am Freitag, 16. August, 20 Uhr, in der Klostermühle. Sie sei eine wunderbare Gitarristin und Sängerin, die ihre Musik mit beeindruckender Präsenz immer wieder so zelebriere, als wäre sie gerade im Moment entstanden, heißt es. Christina Lux bezaubere in Livekonzerten mit ihrer Spielfreude und einem sehr eigenen groovigen Stil. Mit Hingabe verbinde sie Musik und Poesie.

Ohne Brüche wechselt Christina Lux dabei zwischen ihren englischen und deutschsprachigen Songs. Im August 2018 wurde ihr Album „Leise Bilder“ mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik als eine der künstlerisch herausragenden Neuveröffentlichungen ausgezeichnet. „Ohne Empathie ist alles nichts. Wenn ich mit meiner Musik an das erinnern kann, was ich selbst niemals vergessen will, dann ist das rund für mich“, sagt die Künstlerin.Karten für das Konzert gibt es im Rathaus Hude für 15 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse: 18 Euro.

Christina Lux lebt in Köln. Die Musikerin arbeitete bereits mit Edo Zanki und Fury In The Slaughterhouse, Jon Lord (Deep Purple) zusammen. Sie spielte Support für Paul Young, Long John Baldry, Status Quo und andere. Seit einigen Jahren gibt sie regelmäßig Workshops für Songschreiber. Ein solcher Workshop findet am Samstag, 17. August, von 10.30 bis 17.30 Uhr in der Peter-Ustinov-Schule statt. Es stehen noch fünf von zwölf Plätzen zur Verfügung.

Mehr Infos und Anmeldung unter www.christina.lux.de/sonwriting workshops