Soziales: Kulturhof steht in Startlöchern

Hude Wer in den vergangenen Wochen den Huder Kulturhof besuchen wollte, der stand vor verschlossenen Türen. Sei fast drei Monaten sind die Räumlichkeiten an der Parkstraße aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Nun aber gibt es Licht am Ende des Tunnels: Denn ab Montag, 8. Juni, hat der Kulturhof in Hude wieder geöffnet – wenn auch vorerst nur für Kinder und Jugendliche.

Ungewohnte Wochen liegen hinter den Mitarbeitern des Kulturhofes. Bis Mitte Mai war der Betrieb komplett stillgelegt. Seit zwei Wochen sind die Mitarbeiter aber wieder in den Räumlichkeiten tätig und haben in dieser Zeit alles dafür getan, den Kulturhof wieder öffnen zu können. „Es war schon eine sehr ungewohnte Zeit so ganz ohne Besucher“, sagt Mitarbeiterin Katrin Crull. „Wir mussten zeitgleich mit den Schulen schließen – das war alles irgendwie jetzt auf gleich.“

Von den Besuchern hätte es viel Verständnis gegeben. „Es haben alle ziemlich schnell verstanden, dass es an der Schließung keinen Weg vorbei gibt“, so Crull. In den Wochen nach der Schließung habe es kaum Nachfragen gegeben. Jetzt würden sich die Anfragen wieder häufen, „sie halten sich aber noch in Grenzen“, meint Crull. „Die Leute wissen, dass nicht alles möglich ist.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Diese Regeln müssen beachtet werden Maximal zehn Personen dürfen sich zeitgleich im Haus aufhalten. Mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander muss die gesamte Zeit eingehalten werden. Der Einlass ist nur mit einem Nase- und Mundschutz möglich. Wer das Haus betreten möchte, muss vorher klingeln und wird dann reingelassen. Nach dem Einlass müssen die Hände desinfiziert werden. Die Kontaktdaten werden gleich zu Beginn von einem Mitarbeiter aufgenommen. Bei Verlassen des Hauses muss sich bei einem der Mitarbeiter abgemeldet werden.

Nun überwiegt die Freude, dass wieder Besucher den Kulturhof betreten dürfen. „Wir sind froh, dass die Wiedereröffnung abgesegnet wurde“, betont die Mitarbeiterin. Ab Montag, 8. Juni, können Kinder und Jugendliche das Angebot von 14 bis 18 Uhr nutzen. Voraussetzung dafür war ein umfangreiches Hygienekonzept. Darin ist unter anderem festgehalten, dass sich nur zehn Personen gleichzeitig im Haus aufhalten dürfen. Deshalb ist der Einlass auch nur nach der Zustimmung eines Mitarbeiters möglich.

„Uns war es sehr wichtig, dass wir den Kindern und Jugendlichen wieder die Möglichkeit bieten, bei uns zusammenzukommen“, betont Katrin Crull. Neben dem offenen Bereich für Kids sollen auch wieder einzelne Angebote stattfinden. Eine Anmeldung ist zunächst einmal nicht nötig. „Wir haben uns entschieden, möglichst flexibel zu sein“, erklärt die Kulturhof-Mitarbeiterin.

In den Ferien sind, neben dem Ferienspaß-Angebot, auch weitere Aktionen geplant. „So können wir Kinder bedienen, die in diesem Jahr vielleicht nicht in den Urlaub fahren“, sagt Crull. Bis zu den Ferien soll sich die Arbeit unter Corona-Bedingungen auch schon eingespielt haben. „Bis Montag haben wir noch eine Menge zu erledigen“, sagt Katrin Crull. Neben einem Einbahnstraßensystem für das Obergeschoss soll noch endgültig entschieden werden, was genutzt werden darf und inwieweit Räume umgebaut werden müssen.

Fest steht bereits: Zwei Mitarbeiter werden sich an den Nachmittagen immer um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Und dabei wird auch ein ganz neues Betätigungsfeld auf das Kulturhof-Team zukommen. „Das Desinfektionsmittel wird uns die nächste Zeit auf jeden Fall begleiten“, lacht Crull.

Weiterhin ausfallen werden derweil die Gruppenangebote am Vor- und Nachmittag. „Die können und dürfen wir noch nicht öffnen“, sagt Katrin Crull. „Sobald es erlaubt ist, werden wir die Öffnung aber ermöglichen.“

• Das Jugendzentrum in Wüsting bleibt vorerst noch geschlossen. Die Räume sind zu klein, um den Hygienevorschriften derzeit gerecht zu werden.