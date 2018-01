Hude Mit Metalcore von der britischen Insel wollen die Veranstalter des „Springsane“-Festival am 14. April den Klosterort Hude in ein Musik-Mekka verwandeln. Denn der Headliner des Spektakels im Kulturhof ist die Band „Napoleon“ aus dem Vereinten Königreich. Der Vorverkauf für die Festival-Karten startet an diesem Donnerstag, 1. Februar, im Huder Kulturhof.

Gegründet wurde die Band 2011, ihre Musik besticht durch eine Mischung aus Metal und Hardcore Punk. Die Band besteht aus Wes Thompson, der wortwörtlich die Stimme der Band ist, Sam Osborn spielt die Gitarre. Der Bass wird von Jacob Brelsford gespielt, James Mendoza komplettiert das Quartett an den Drums.

Bekannte Band

Die Engländer können bei ihrem Auftritt im Klosterort auf Festival-Erfahrung zurück greifen, einige Male haben sie den Massen auch in Deutschland beim Feiern eingeheizt. Sie waren unter anderem beim „Summer Jam“ in Köln, beim „Imericon Festival“ (Leipzig), in Trier beim „Summer Blast“ oder beim „Tech-Fest“ in München mit am Start.

Karten für das Festival gab es bereits im Online-Vorverkauf. Bisher standen die Bands „Skywalker“ (Tschechien), „Empire of Giants“ (Berlin) und „Tide Has Turned“ (Braunschweig/Oldenburg) fest. Das Erfolgskonzept des Festivals um Veranstalter Ulf Hedenkamp, das sich seit sechs Jahren bewährt hat, sieht aber auch regionale Künstler vor. Insgesamt sieben oder acht Bands sollen es laut Hedenkamp werden.

Für die regionale Komponente sorgt die Band „Rising Insane“ um Hedenkamp selbst. Die Bremer Band lockt ihre Fans mit Metalcore auf das „Meisenfrei“ in Bremen oder das „My six stages“ in Buxtehude. Sänger sind Aaron Steineker und Florian Köchy, der gleichzeitig noch Gitarre spielt. Ebenfalls an der Gitarre ist Sven Polizuk, Ulf Hedenkamp spielt Bass, Robert Kühling ist an den Drums zu hören und zu sehen.

Karten auch online

Karten im Vorverkauf gibt es für 10 Euro online sowie im Kulturhof, an der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro.