Hude Eine gruselige Herbergsmutter, die ganz eigene Erziehungsmethoden hat. Eine Lieblings-Oma, die plötzlich so ganz anders ist. Eine Mutter, die sich wie ein Roboter benimmt. Oder eine kleine Puppe aus dem Spielzeugladen, die sich über Nacht in ein menschliches Wesen verwandelt. Und dann noch eine Horrorgeschichte. Sie wird im Wald erzählt, um Freunde nur zu erschrecken. Dann wird sie zur Realität . . .

Wo sind wir, wenn wir träumen? Und was sind wir dann? – In dem Stück „Angst“, das die Theater-AG der Peter-Ustinov-Schule in diesem Schuljahr gemeinsam erarbeitet und einstudiert hat, geht es um die schlimmsten aller Träume, die Alpträume. Um Situationen, in denen Menschen vielleicht auch nicht mehr unterscheiden können zwischen Traum und Wirklichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler der Theater-AG haben sich bis zum Herbst Gedanken gemacht über ein eigenes Stück. Man einigte sich schließlich auf eine Horrorgeschichte. So richtig „creepy“, also gruselig, sollte es werden, sagen sie. Gemeinsam wurden Ideen entwickelt, wie man das Thema umsetzen kann, erzählt die 12-jährige Ashley, eine der Mitwirkenden. Am Ende hat Lehrer und Regisseur Jan Mattenheimer das Stück gemeinsam mit den Schülern dann in spielbare Form gebracht.

Es ist Horror, aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern, so viel verraten die Akteure. Also irgendwie eher eine „Horrorkomödie“. Am Ende werde die Angst jedenfalls aufgelöst.

Seit Anfang des Jahres wird intensiv geprobt. Einmal in der Woche. In jüngster Zeit hat die Probendichte zugenommen. Und auch am kommenden Montag soll am Vormittag vor der Premiere die Generalprobe sein, um ein letztes Mal zu schauen, ob alles sitzt.

Disziplin ist wichtig, Ordnung halten auch – das gehört zum Theaterspielen. Jan Mattenheimer sei ein strenger Regisseur, sagen die jungen Schauspieler mit einem Schmunzeln. Er hat ihnen gerade noch einmal ins Gewissen geredet für die nächsten Tage: „Nichts anderes ist mehr wichtig!“

Es macht den Schülern Spaß. Und auch das Lampenfieber steigt. Auf die Frage, wer denn später mal Schauspieler werden möchte, kommen eher verhaltene Antworten. „Das Grundpotenzial ist auf jeden Fall bei allen vorhanden“, lobt der Regisseur seine Truppe.

Die zehn jungen Akteure fiebern jetzt mit Spannung der Premiere entgegen. Die ist öffentlich und findet am Montag, 24. Juni, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Forum der Peter-Ustinov-Schule am Vielstedter Kirchweg. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Knapp 60 Minuten dauert das Stück. Das Bühnenbild wird von der Kreativ-AG der Oberschule unter Leitung von Stefan Kürten gestaltet. Nach der öffentlichen Premiere am Montagabend gibt es weitere schulinterne Vorstellungen am Dienstag, Donnerstag und Freitag.