Hude Ein ungewohntes Bild zeigt sich den Besucherinen und Besuchern der Gemeindebibliothek Hude am Vielstedter Kirchweg, seit diese am Dienstag erstmals im neuen Jahr ihre Türen geöffnet hat. Auf einem Tisch stehen alte Radios – von einem verstaubten, nicht mehr funktionstüchtigen Gerät über die Chassis und Ersatzteile bis zu einem Radio, aus dem Musik läuft. Dahinter sind Schilder aufgestellt, welche die einzelnen Arbeitsschritte bei der Restaurierung beschreiben.

Was es damit auf sich hat, erklärt Bibliotheksleiterin Anja Janzen interessierten Lesern auf Nachfrage. „Für den Zeitraum von einem Monat bieten wir hier allen Huderinnen und Hudern die Gelegenheit, ihre Hobbys in einem gemütlichen Rahmen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es gibt viele Leute mit interessanten Passionen, die sie hier ihren Mitbürgern zeigen können“, sagt Janzen. Das Angebot nennt sich „Tischlein deck dich“ und ist am Dienstag zur Wiedereröffnung nach der Ferienpause angelaufen.

Seit frühster Kindheit ein Sammler

Einen spannenden Anfang macht Hans W. Ellerbrock mit seinem Hobby. Der Huder sammelt und restauriert seit frühster Kindheit unter anderem alte Radioempfänger. Als Leser ist er oft selbst in der Bibliothek unterwegs, deshalb kam Anja Janzen auf ihn zu. „Da hat sie genau den Richtigen gefragt. Ich freue mich über solche Möglichkeiten“, sagt Ellerbrock.

Aussteller gesucht Interessierte Leute, die ihre Hobbys den Huder Bürgerinnen und Bürgern präsentieren möchten, können sich unter Telefon 0 44 08/61 15 bei Bibliotheksleiterin Anja Janzen melden. Zu finden ist die Gemeindebibliothek Hude im Vielstedter Kirchweg 15. Geöffnet ist immer dienstags (9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr) und donnerstags (15 bis 19.30 Uhr).

Im Jahr 2005 habe er seine Kindheitsbeschäftigung wieder aufgenommen – als es im Beruf immer schwieriger wurde. „Ich brauchte einen Ausgleich zum stressigen Alltag. Beim Basteln mit den Radios kann ich komplett abtauchen“, meint der Huder. Also schnappte er sich ein altes Gerät, das auf seinem Dachboden stand, und beschäftigte sich damit. Schnell kamen die Erfolgserlebnisse und damit die Lust am Restaurieren zurück.

Heute möchte er damit vor allem Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zeigen, sich auf eine Sache zu konzentrieren und dabei abzuschalten. „Es erfüllt einen mit Stolz, wenn man ein Gerät repariert hat und es danach wieder läuft“, sagt Ellerbrock. Mit seiner Ausstellung bei „Tischlein deck dich“ zeigt er die einzelnen Arbeitsschritte, wie aus einem „Müllradio“ wieder ein toller, funktionstüchtiger Empfänger entsteht.

Freie Gestaltungsmöglichkeiten

Für die Gestaltung des Tisches gibt es verschiedene Möglichkeiten, der Fantasie sollen dabei keine Grenzen gesetzt sein. „Es richtet sich an alle Menschen. Jeder kann hier sein Hobby ausstellen – ob es nun Stickereien oder Radiergummis sind“, sagt Anja Janzen. Die Bibliotheksleiterin vergleicht es mit Posts in Sozialen Netzwerken: „Nur dass die Posts hier zum Anfassen sind, und man sich in diesem Rahmen keine Blöße gibt.“

Eine zeitliche Begrenzung für die Aktion soll es nicht geben. Interessierte Huder können also jederzeit aktiv werden und ihre Hobbys in der Gemeindebibliothek auf den Tisch bringen.