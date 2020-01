Hude Nach dem großen Winzerzauber-Weihnachtsmarkt auf dem Huder Bahnhofsvorplatz geht es auch in diesem Jahr weiter mit dem „Wintertraum Eisblume“ auf dem Gelände der Schaustellerfamilie Blume an der Langenberger Straße 7 in Hude. „In dieser Jahreszeit, wo sonst noch nicht viel los, wollen wir Hudern und Gästen einen Treffpunkt für die ganze Familie bieten“, sagt Schaustellerin Carmen Blume.

Der Wintertraum ist vom 10. Januar bis einschließlich 9. Februar freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Der kleine Wintermarkt mit Kunsteisbahn, Buden und Bastelstube für Kinder, ist an der Langenberger Straße 7 auf dem Gelände der Schaustellerfamilie Blume aufgebaut.

Für die ganze Familie

Der kleine Wintermarkt der Familie Blume, der das zweite Mal stattfindet, soll ein Treffpunkt für die ganze Familie sein. Der Eintritt zum „Marktplatz“ mit seinen Buden, dem Karussell und der Eisbahn, der Weinstube sowie zahlreichen überdachten Sitzmöglichkeiten ist frei.

Es gibt Deftiges, wie Bratwurst, Pommes und Currywurst, oder Süßes, wie zum Beispiel Crêpes oder gebrannte Mandeln, an den Ständen zu kaufen. „Wir haben auch frisch gezapftes Bier sowie natürlich verschiedenste Glühweinsorten, Weine, Kaffee und mehr“, erklärt Carmen Blume. Die Getränke könnten auch am offenen Kamin genossen werden. Es ist also alles da, um sich nach einem Spaziergang mit der Familie am Wochenende zu stärken oder mit der Gruppe oder dem Verein noch mal das neue Jahr in dieser stimmungsvollen Atmosphäre zu begrüßen.

Spaß auf Kufen

Die Kunsteisbahn vom Weihnachtsmarkt ist auch an der Langenberger Straße wieder aufgebaut. Auf eigenen Kufen oder mit Schlittschuhen, die vor Ort ausgeliehen werden, kann die Bahn befahren werden. Zwei Stunden Schlittschuhlaufen kosten drei Euro, die Tageskarte fünf Euro. Die Leihgebühr ist mit drei Euro veranschlagt. „Vielleicht fällt dann doch noch mal auch ein bisschen Schnee dazu“, hofft Carmen Blume, dass sich eine winterliche Atmosphäre einstellt.

Öffnungszeiten

Der Huder Wintertraum „Eisblume“ öffnet an diesem Freitag, 10. Januar, erstmals seine Pforten. Bis einschließlich Sonntag, 9. Februar, ist der Wintermarkt freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Aktionen für die Kinder

Schon auf dem Weihnachtsmarkt war der Verein Huder Fantasie- und Märchentage mit seinem Bastestübchen ein beliebter Anlaufpunkt für die Kinder. Und auf dem Wintermarkt an der Langenberger Straße ist das Bastelstübchen wieder aufgebaut. Es wird von den Ehrenamtlichen des Vereins betreut. Die Jungen und Mädchen können hier unter Anleitung viele schöne Dinge basteln. Kleine Ritterschilde zum Beispiel oder eine Burg im Miniaturformat, Schneemänner und andere Figuren oder auch eine bunte Utensilienbox für den Schreibtisch. Die selbst gebastelten Sachen dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen. Nur für die Materialien ist ein kleiner Obolus zu entrichten. Das kam auf dem Weihnachtsmarkt schon sehr gut an. „Familien auch aus dem Umland sind sogar mehrfach vorbeigekommen wegen unserer Bastelangebote für die Kinder“, sagt Stephan Kürten, Vorsitzender des Vereins Fantasie- und Märchentage. Und deshalb habe man sich entschlossen, dieses Mal den anschließenden „Wintertraum“ an der Langenberger Straße nicht nur mit Spielen für die Kinder, wie im vergangenen Jahr, sondern auch mit dem Bastelstübchen zu bereichern. Es werden dabei andere Sachen gebastelt als auf dem Weihnachtsmarkt.

Ehrenamtlicher Einsatz

„Wir wollen etwas für die Kinder machen“, so Kürten. Das sei Hauptintention des Vereins. Und deshalb engagieren sich die ehrenamtlichen Mitglieder nicht nur bei der Gestaltung der jährlichen, so überaus erfolgreichen Fantasie- und Märchentage in der Peter-Ustinov-Schule, sondern auch darüber hinaus.

Das „Eisblume“-Bastelstübchen wird samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet sein, wie Tanja Kürten berichtet, die die Angebote betreut. Unterstützung kommt auch von einigen Jugendlichen aus dem Verein. „Wir machen das gerne. Es macht Spaß“, sagt Tanja Kürten.