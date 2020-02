Hude „Das ist ein ganz eigener, toller Sound“, sagt der Huder Pianist und Sänger Arndt Baeck, als er auf dem Mediaplayer ein Stück des Blechbläserensembles Art Brass vorspielt. „Vielen Dank für die Blumen“: Wer kennt ihn nicht, diesen Song von Udo Jürgens. Gemeinsam mit dem Leiter des bekannten Blechbläserensembles, Alexander Potiyenko aus Hude, hat Baeck die Idee umgesetzt für einen ganz besonderen Udo-Jürgens-Abend. Und die Premiere von „Die Welt braucht Lieder“ findet am Samstag, 21. März, im Forum der Peter-Ustinov-Schule im Klosterort statt.

Das zwölfköpfige Ensemble ArtBrass unter Leitung von Alexander Potiyenko, plus Schlagzeuger und Sängerin, sowie Ingo Schmitz an der E-Gitarre und Claudio Betjemann (Bass), wollen gemeinsam mit Arndt Baeck (Flügel und Gesang) die Lieder von Udo Jürgens zelebrieren. In einem ganz eigenen Sound.

Viele tolle Lieder

„Wir haben alle großen Respekt vor dem Original“, sagt Arndt Baeck. Udo Jürgens habe so viele tolle Lieder über Jahrzehnte geschrieben. Und die Inhalte seien immer noch topaktuell.

Und was wird zu hören sein? – „Ein Sahneprogramm aus ehrenwertem Hause, dass man sich auch mit 66 Jahren anhören kann, auch wenn man noch niemals in New York war“, erklärt Baeck verschmitzt.

Die bekannten Hits, aber eben auch das eine oder andere vielleicht nicht so bekannte Stück von Udo Jürgens werden zu hören sein. Arndt Baeck liebt besonders „Das ehrenwerte Haus“. Musikalisch genial und süffisante Aussagen – das passe, sagt der Sänger.

Zwischendurch wird es auch das eine oder andere selbst komponierte Stück des Ensembles ArtBrass unter Leitung von Alexander Potiyenko und Songs aus der Feder von Arndt Baeck geben, passend zum Udo-Jürgens-Programm des Abends

Wo gibt es die Karten?

Das Premierenkonzert „Die Welt braucht Lieder“ beginnt am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 20 Euro erhältlich bei Optiker Wessels, Auf der Nordheide 4, und im Car-Wash-Center an der Burgstraße 1 in Hude. Online-Tickets können unter www.emotional.zone geordert werden. An der Abendkasse werden die Karten am 21. März 25 Euro kosten.